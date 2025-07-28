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Как бульдог стал коровой: Лола и её удивительная дружба с животными

Английский бульдог Лола решает стать коровой и вызывает фурор в соцсетях
3:00
Зоосфера

Иногда самые неожиданные моменты в социальных сетях могут напомнить нам о простых истинах — таких, как ценность дружбы, принятия и свободы быть собой. Одним из таких примеров стал вирусный ролик, в котором английский бульдог Лола решает стать частью стада коров, игнорируя все социальные нормы и предрассудки.

Английский бульдог сидит среди черно-белых коров
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Английский бульдог сидит среди черно-белых коров

Лола и её деревенский стиль жизни

Лола — это не просто английский бульдог, она истинный косплеер. В ролике, опубликованном её хозяйкой 23 октября в соцсетях, Лола сидит среди стада коров, уверенно и счастливо, словно она не собака, а вполне себе настоящая корова. Бело-чёрная шерсть Лолы помогает ей в этой амбициозной роли, и она гордо демонстрирует свою "интеграцию" в новое сообщество.

"Ты не корова" — напоминает ей её хозяин в видео.

Но Лола не обращает на это внимания. Она продолжает спокойно стоять среди своих новых друзей, отмахиваясь от мух и с выражением на лице, которое говорит:

"Мама, сколько бы ты мне ни подрезала крылья, я всё равно корова".

Дружба без границ

Что ещё более удивительно, так это реакция коров. Они абсолютно не замечают, что среди них не просто животное, а собака. Вместо того чтобы отстраняться от Лолы, они просто принимают её как часть стада, без предвзятости или осуждения. В комментариях под видео в соцсетях многие подписчики поддерживают Лолу и её выбор быть свободной:

"Она может делать, что хочет! Не мешайте ей быть собой", — пишет один из них.

Симбиоз между собаками и коровами

Лола не только выглядит как корова, но и ведёт себя как настоящая член группы. В другом видео она гоняется за коровами, что подчёркивает её природное стремление быть частью их коллектива. Дружба между собаками и коровами не так уж редка. Эти два вида часто живут рядом, и их взаимодействие строится на доверии и взаимной заботе.

Собаки давно стали верными защитниками стад, помогая пастухам и обеспечивая безопасность животных. Коровы, в свою очередь, часто воспринимают собак как союзников, что делает их связь с Лолой ещё более понятной.

Простота и искренность

Эта история о Лоле и её дружбе с коровами напоминает нам о том, как важна способность быть собой и следовать за своими инстинктами, не ограничивая себя социальными нормами. Это видео стало не только смешным и трогательным моментом для многих, но и прекрасным напоминанием о том, как важно принимать друг друга такими, какие мы есть, без предвзятости и ограничений.

Лола доказала, что дружба не имеет границ — и что каждый из нас имеет право на свое место в этом мире, независимо от того, кем мы себя считаем.

Уточнения

Социа́льная сеть - онлайн-платформа, используемая для общения, знакомств, создания социальных отношений между людьми, которые имеют схожие интересы или офлайн-связи, а также для развлечения и работы.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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