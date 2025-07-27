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Слоны научились давать друг другу имена: это открытие переворачивает наше представление о животных

Исследование показало, что слоны дают друг другу имена с помощью уникальных звуков
3:41
Зоосфера

Животный мир полон удивительных примеров умственных способностей, которые бросают вызов нашему пониманию. Дельфины, которые узнают себя в зеркале, шимпанзе, использующие инструменты, и вороны с их сложными системами общения — все эти примеры помогают нам избавиться от представлений о том, что животные не могут мыслить или общаться на уровне, аналогичном нашему.

Слон
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Слон
  • Недавнее исследование добавило к этому списку ещё одну удивительную особенность: слоны, кажется, стали первыми животными, которые дают друг другу имена.

Первые шаги к эволюции языка среди животных

Это открытие, хотя и не прошедшее ещё полное рецензирование, было сделано в ходе исследования, которое проводилось среди африканских слонов, обитающих в кенийской саванне. Учёные исследовали их поведение и звуки, которыми они обмениваются. И, как оказалось, слоны используют уникальные, чёткие звуки при обращении друг к другу, что говорит о наличии у них сложной системы общения.

Интересно, что, в отличие от дельфинов и попугаев, которые часто имитируют звуки, исходящие от собеседника, слоны не следуют этому принципу. Вместо этого они используют собственные, специфические звуки, что открывает новые перспективы для нашего понимания эволюции языка у животных.

Слоны и их голосовые метки

Исследование проводилось в экосистемах Самбуру и Амбосели, которые находятся на севере и юге Кении. Учёные прослушали множество записей слоновьих криков и проанализировали, кому эти крики были адресованы. В результате было выявлено, что несколько слонов использовали одинаковые звуки при обращении к определённым особям.

  • Что обнаружили учёные: были идентифицированы 114 слонов, которые обращались к 119 слонам-получателям с использованием одинаковых звуков.
  • Что это значит: это открытие указывает на наличие у слонов голосовых "меток", которые напоминают имена, используемые для идентификации и обращения к конкретным особям в стаде.

Как это помогает слонам в дикой природе

Такое поведение может иметь значительные эволюционные преимущества. В больших группах, где слоны могут находиться на значительном расстоянии друг от друга, использование таких "имён" помогает им эффективно коммуницировать. Это особенно важно для привлечения внимания к источникам пищи, когда слоны находятся далеко друг от друга. Также такие метки облегчают движение в группе и позволяют слонам быстро находить друг друга в случае необходимости.

Будущие исследования и потенциал для дальнейших открытий

Это исследование открывает новый взгляд на когнитивные способности слонов и других животных. В будущем учёные надеются более подробно изучить, какие именно экологические факторы и потребности побуждают слонов к использованию таких уникальных способов общения. Важно понимать, как и почему слоны начали применять голосовые обращения, что поможет нам глубже понять их социальную организацию и эволюцию.

Таким образом, открытие того, что слоны могут использовать имена, является значительным шагом в понимании их интеллекта и социального поведения. Мы можем только представить, какие ещё удивительные открытия скрывает мир животных, и как они продолжают ломать барьеры между нами и их умственными способностями.

Уточнения

Слоно́вые или слоны́ - семейство класса млекопитающих из отряда хоботных. В настоящее время к этому семейству относятся 3 ныне живущих вида.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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