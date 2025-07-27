Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жим перед собой с фитнес-резинкой: прокачиваем грудные и плечевые мышцы — рекомендации тренера
Обязательные средства для аптечки в отпуске: от солнечных ожогов до простуды
Лимонная кислота против известкового налета: простое решение для идеальной чистоты
Как автоэксперт рекомендует использовать освещение, чтобы не утомлять глаза ночью
Тля и гнили становятся причиной увядания клематисов — меры защиты растений
Пирог с кабачками удивит: овощи, сыр и никаких хлопот – легкий рецепт
Цены на газ в Европе упали на 1%, по сравнению с максимумом февраля
Экологическая катастрофа в Газе: сотни свалок отравляют жизнь людей
США вводят новый визовый сбор в $250: что нужно знать путешественникам

Шимпанзе и пчёлы решают всё: как животные устроили демократию на своей территории

Вожак шимпанзе теряет власть, если самки не подтверждают его лидерство
4:06
Зоосфера

Нам часто кажется, что демократия — это исключительно человеческое явление, связанное с политическими системами и правами граждан. Однако, как показывает ряд исследований, многие животные тоже используют коллективное принятие решений, что помогает им выжить и процветать в своём естественном окружении.

Альфа-самец шимпанзе в джунглях
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Альфа-самец шимпанзе в джунглях

Не стоит думать, что животные следуют тем же принципам, что и люди. Речь не о выборах, партийных дебатах или сложных политических структурах. Однако, в некоторых случаях решения принимаются с учётом мнения большинства, что находит аналогию с нашей демократией. Давайте рассмотрим несколько примеров "демократии" в мире животных.

Благородные олени: решение большинства

  • Благородные олени, обитающие в нашей стране, являются социальными животными, образующими крупные стада. Эти стада часто двигаются по пастбищам, и интересно, что они начинают движение, когда 60% особей уже встали на ноги. Это примечательно, ведь даже если более опытный и доминирующий олень готов идти, остальные продолжают следовать за решением большинства. Такую модель поведения можно сравнить с демократическим голосованием, где каждый оленёнок имеет значение.

Шимпанзе и бонобо: голосование среди сородичей

  • Шимпанзе и бонобо, наши ближайшие родственники, часто ведут "политические баталии". Однако, в отличие от людей, у них нет долговременной власти одного вожака. Самцы, возглавляющие стаю, обязаны сохранять доверие самок. Если самки решат, что их лидер больше не способен вести стадо, они могут прекратить спаривание с ним и выбрать нового самца. Это своего рода коллективное решение, где значительную роль играют сами самки, а не только доминирующий самец.

Пчёлы: танцевальная демократия

  • В улье пчёлы не подчиняются авторитарной власти одной королевы. Рабочие пчёлы коллективно выбирают место для нового гнезда, соревнуясь между собой танцами. Пчёлы, которые танцуют в менее популярном направлении, быстро "выгоняются" из улья, тем самым способствуя процессу голосования и решению, куда будет перемещаться ульевая семья. Это удивительный пример демократического выбора среди насекомых!

Африканские буйволы: выбор за самками

  • Как и другие стадные животные, африканские буйволы принимают решения, когда двигаться и куда. Самки буйволов отдают предпочтение определённому направлению, сигнализируя об этом через своё поведение, вставая и ложась в определённой последовательности. Это "голосование" самок становится решающим для всей группы, которая следуют в том направлении, которое выбрало большинство самок. Если происходит сильное разделение мнений, стадо может разделиться, чтобы пойти в разных направлениях.

Голуби: коллективное руководство

  • Голуби, хотя и не самые зрелищные птицы, также демонстрируют интересный пример демократического поведения. Биологи из Оксфордского университета провели исследования с голубями, наделяя их маленькими рюкзаками с GPS. Это позволило исследователям выяснить, как эти птицы принимают коллективные решения и формируют свою социальную иерархию. Голуби голосуют, чтобы определить, кто будет ведущим, а кто ведомым, что напоминает процесс выбора лидера в группе.

Демократия без политики

Хотя животные не проводят выборы и не формируют правительственные структуры, многие виды действительно демонстрируют коллективное принятие решений, где голос большинства имеет важное значение. Это помогает не только улучшить выживаемость и эффективность групп, но и способствует развитию социальных связей в природе. Возможно, для некоторых животных мы всё-таки можем провести аналогии с человеческой демократией, но в более простом и естественном виде.

Уточнения

Демокра́тия - политическая система, в основе которой лежит метод коллективного принятия решений с равным воздействием участников на исход процесса или на его существенные стадии.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Популярное
26 июля: последняя жертва инквизиции, кубинская революция и Собор Архангела Гавриила

26 июля 1826 года в Валенсии казнен учитель Каэтано Риполь — последняя жертва инквизиции. Какими еще историческими событиями знаменит этот день?

26 июля: последняя жертва инквизиции, кубинская революция и Собор Архангела Гавриила
Несколькими пожилыми деятелями Кракова основан Клуб лысых… — писала газета Новости дня 26 июля 1902 года
Несколькими пожилыми деятелями Кракова основан Клуб лысых… — писала газета Новости дня 26 июля 1902 года
27 июля: новый Титаник, авиакатастрофа во Львове и игры в Лондоне
Крики в честь победителей смешивались с истериками женщин… — писала газета Биржевые новости 27 июля 1908 года
На Украине идёт война силовиков, которые стали политиками. Это уже агония государства Любовь Степушова Монодиеты не приводят к стабильному снижению веса — что нужно знать Игорь Буккер
Последние материалы
Пирог с кабачками удивит: овощи, сыр и никаких хлопот – легкий рецепт
Цены на газ в Европе упали на 1%, по сравнению с максимумом февраля
Экологическая катастрофа в Газе: сотни свалок отравляют жизнь людей
США вводят новый визовый сбор в $250: что нужно знать путешественникам
Анна Хилькевич протестировала годовалую дочь на будущую профессию
Не знаете, какую причёску выбрать для вечеринки? Мы нашли лучшие идеи для всех типов волос, чтобы вы выглядели безупречно
БАДы с куркумой могут вызвать передозировку и проблемы с печенью
Яйцо появилось раньше курицы, утверждают учёные на основе эволюции
Судебный иск на 500 000 рублей: Петросян и Степаненко снова ввязались в имущественный спор
5 советов, как правильно сушить одежду летом и не испортить ткань
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.