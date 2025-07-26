Учёные решили древний спор: курица или яйцо — кто был первым

Яйцо появилось раньше курицы, утверждают учёные на основе эволюции

4:11 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вопрос, который беспокоит людей уже много веков: "Что появилось первым — курица или яйцо?" На первый взгляд, это может казаться философским парадоксом, но учёные всё же пытаются найти ответ на этот вопрос. Мы рассмотрим разные подходы и разберёмся, что говорят исследования о происхождении этой классической дилеммы.

Фото: flickr.com by mazaletel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Курицы

Первые яйца: как они появились

Яйцо, как форма размножения, существует гораздо дольше, чем куры. Ещё до появления птиц, амниот, которые откладывают яйца на суше, существовали другие виды, использующие яйца для размножения. С течением времени амниоты развили яйца, которые поддерживали жизнь эмбриона до рождения или выхода из яйца, и не требовали внешней среды для питания и дыхания.

Первые яйца, которые мы знаем сегодня, появились у амниот — предков современных птиц, рептилий и млекопитающих. Эти яйца имели защитную оболочку, способную поддерживать жизнь внутри, что позволило эмбрионам развиваться и выживать без постоянного контакта с водой.

Как появилась первая курица

Для того чтобы понять, что появилось первым — курица или яйцо, важно рассмотреть происхождение самой курицы. Считается, что первой курицей на Земле стала птица, возникшая в результате генетических мутаций, произошедших в клетках её предков — протокуриц. Этот процесс можно описать как эволюцию, где два предка курицы скрестились и дали начало новой форме жизни. Так возникла первая курица, как мы её знаем.

Предками современных кур были красные джунглевые куры, родившиеся в Юго-Восточной Азии около 10 000 лет назад. Но если взглянуть на генетические исследования, то становление курицы было более долгим процессом, который начался примерно 58 000 лет назад.

Яйцо или курица: философская дилемма

Научный ответ на вопрос, что появилось первым, зависит от того, как мы интерпретируем определение "яйца". Вопрос можно рассматривать в двух контекстах:

Яйцо как объект, из которого появляется цыплёнок

если мы говорим о яйце как о том, из которого появляется новый организм, то вероятно, яйцо появилось раньше. Это связано с тем, что яйцо как биологическая структура существует давно и у многих видов животных, в том числе у предков птиц.

Яйцо как продукт, снесённый курицей

если рассматривать яйцо как продукт, снесённый самой курицей, то тогда курица, безусловно, появляется раньше. Яйцо не может быть сформировано без специфического белка OC-17, который содержится только в куриных яйцах и вырабатывается только самими курами. Это приводит к теории, что курица должна была появиться первой, чтобы яйцо с таким белком могло быть сформировано.

Как решить этот парадокс

Ответ на этот вопрос не так однозначен. Эволюция не была линейным процессом, и виды, какими мы их видим сегодня, на самом деле являются результатом сложных и длительных изменений. Курица и яйцо — это два эволюционно связанные аспекта. Можно утверждать, что яйцо появилось раньше, если рассматривать его как биологическую структуру, существующую у предков куриц. Но если речь идёт о современном курином яйце, то тогда, действительно, курица появилась раньше.

Этот вопрос остаётся интересным и многозначным, и вряд ли мы когда-либо получим на него однозначный ответ. Однако научные данные и эволюционные теории помогают нам лучше понять, как работает природа и как мы классифицируем виды. Таким образом, можно заключить, что яйцо, скорее всего, появилось раньше курицы — в контексте эволюции как таковой. Но если вы спросите нас по поводу современного куриного яйца, скорее всего, в нём всё-таки должна быть курица.

Уточнения

Ку́рица или дома́шняя ку́рица - самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц.

