Цезарь – студент-лама, который поступил в колледж и собирается стать звездой текстильного искусства

Орегонский колледж принял ламу на программу бакалавриата по текстильному искусству

3:50 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

На протяжении последних лет мы всё чаще сталкиваемся с необычными историями о животных, получивших статус известных личностей. Например, мэром одного города стал золотистый ретривер, в другой библиотеке работает кот, а теперь и первый студент-лама в американском колледже! Да-да, вы не ослышались — ламы тоже могут стать студентами.

Фото: flickr.com by Johann "nojhan" Dréo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Лама

Студент-лама в Орегонском колледже

В Орегонском колледже свободных искусств появился необычный студент, который вскоре завоевал популярность среди студентов и преподавателей. Цезарь, или, как его называют, Лама Без Драмы, поступил на программу бакалавриата в области текстильного искусства. Почему текстиль? Всё просто: шерсть лам — это настоящий природный ресурс для создания различных тканей и изделий. Даже колледж в соцсетях написал, что стал первым в стране, принявшим ламу на такую программу!

Но, конечно, Цезарь — это не только студент, но и талисман колледжа. Он с радостью встречает студентов, даря обнимашки и позитив, что делает его настоящим любимцем кампуса.

Цезарь, помимо основного образования, также планирует изучать испанский язык и курсы по управлению зоопарками. В перспективе он также может стать прекрасным примером для студентов, которых научат взаимодействовать с животными в рамках образовательных программ.

Интересные факты о ламах

Ламы — это удивительные животные, которые не перестают удивлять нас своими особенностями и повадками.

Родственники верблюдов

Ламы, как и верблюды, являются отличными вьючными животными, которые могут переносить груз на большие расстояния. Они не могут быть использованы для верховой езды, поскольку у них есть чёткие личные границы. Если лама перегружена, она просто сядет и перестанет двигаться, демонстрируя своё недовольство.

Их родина — горы Южной Америки

Ламы родом из высокогорных районов Перу, Боливии, Эквадора и Аргентины. Они отлично адаптированы к холодным и суровым условиям, благодаря своему уникальному организму.

Особенность — они плюются

Ламы могут плюнуться, если они чувствуют угрозу или дискомфорт. Это их способ защиты, и они могут выплюнуть частично переваренную пищу (в основном траву) на расстояние до 4,5 метров.

Травоядные красавицы

Ламы питаются исключительно растительностью, и их пищеварительная система настолько эффективна, что им не нужно много воды. Всё необходимое они получают из растений, что позволяет им выживать в сложных условиях.

Экологические герои

Помёт лам почти не имеет запаха, и его используют как экологически чистое удобрение. Инки даже использовали его в качестве топлива после сжигания, что подтверждает эффективность этих животных в заботе о природе.

Ламы — прекрасные терапевтические животные

Ламы не только помогают людям, предоставляя шерсть и служа вьючными животными, но и становятся отличными терапевтами в больницах, школах и домах престарелых. Они приносят радость и успокаивают людей, что, возможно, и стало причиной того, что Цезарь получил место в колледже.

Почему же мы так любим лам? Возможно, дело в их уникальном сочетании обаяния и независимости. Эти удивительные животные, напоминающие нам о дикой природе, но при этом такие социальные и добрые, легко находят общий язык с людьми. Возможно, именно в этом и заключается секрет их популярности в нашем мире, где даже колледжи открывают двери для них.

Уточнения

Ламы (лат. Lama) — род млекопитающих семейства верблюдовых.

