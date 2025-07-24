Кошка понимает ваш язык: какие слова она точно распознает и как это влияет на её поведение

Исследование раскрыло удивительную способность кошек, они запоминают до 100 слов

2:36 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Коты не только умеют различать тональность и интонацию человеческой речи, но и способны запоминать конкретные слова. Исследования показали, что обученные кошки могут запомнить до 100 слов, что ставит их на удивительное место среди домашних питомцев. С помощью регулярных взаимодействий с владельцами, кошки могут привязываться к определенным фразам и ассоциировать их с конкретными действиями.

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Какие слова знают домашние кошки

"Молодец"

Одно из самых популярных слов, которое знают почти все кошки, — это "молодец". Это слово владельцы часто используют, когда хвалят питомца за его поведение или действия. Любая кошка, часто слышащая это слово, ассоциирует его с положительными эмоциями и похвалой. Попробуйте сказать своему питомцу "молодец", и вы, скорее всего, получите в ответ мурчание или даже радостный взгляд.

Слова, связанные с едой

Кошки не могут устоять перед словом, связанным с едой. Часто они знают такие фразы, как "кушать хочешь?" или "поехали кушать". Даже если кошка не понимает значения каждого слова, она прекрасно понимает, что эти фразы часто предшествуют появлению еды. Некоторые кошки могут даже узнавать слова, связанные с конкретными продуктами, например, "рыба" или "молоко", если они регулярно слышат их в контексте еды.

"Холодильник"

Если в доме часто открывают холодильник, можно заметить, что кошка начинает проявлять интерес, когда слышит это слово. Связь между словом "холодильник" и возможной едой делает это слово узнаваемым для кошек. Питомцы, вероятно, начинают ассоциировать его с появлением чего-то вкусного и пытаются быть рядом с вами в этот момент.

Имя кошки и имена членов семьи

Кошки, как и другие животные, отлично помнят свои имена. Они также могут запоминать имена других членов семьи или животных, которые живут с ними в доме. Некоторые кошки могут даже откликаться на клички других питомцев, если в доме несколько животных.

Хотя кошки не способны говорить, их способность воспринимать и запоминать человеческие слова удивляет многих владельцев. Слова, связанные с едой, похвалой или именами, становятся важными сигналами для их повседневной жизни, и кошки могут использовать эти сигналы для общения с хозяевами. Так что, возможно, ваш питомец уже давно знает больше слов, чем вы думаете!

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

