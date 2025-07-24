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Не все собаки — враги кошек: 5 пород, которые станут лучшими друзьями вашего кота

Бигль, лабрадор и мопс — породы собак, которые хорошо уживаются с кошками
3:13
Зоосфера

Мечтаете, чтобы у вас в доме жили и собаки, и кошки? Это возможно, если правильно выбрать породу собаки. Известно, что эти два питомца не всегда ладят друг с другом, но некоторые породы собак обладают природной дружелюбностью и терпимостью к кошкам. Вот пять пород собак, которые могут стать хорошими друзьями для вашего кота.

Дружба кошки и собаки
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Дружба кошки и собаки

Золотистый ретривер

Золотистый ретривер — одна из самых популярных пород для семей, в которых есть как собаки, так и кошки. Эти умные и добрые собаки славятся своим терпимым характером и дружелюбием. Они легко ладят с другими животными, включая кошек, и вряд ли проявят агрессию. Золотистые ретриверы также очень послушны и легко обучаются, что облегчает их взаимодействие с другими питомцами. Если вы ищете спокойного и дружелюбного компаньона для кота, золотистый ретривер — отличное решение.

Лабрадор

Лабрадоры известны своим уравновешенным характером. Эти собаки не склонны к агрессии и спокойно воспринимают соседство с кошками. Лабрадор будет терпеливо относиться к коту, даже если тот начнёт проявлять не совсем дружелюбное поведение. Собака этой породы имеет хороший характер и будет прекрасно ладить с другими животными, если её правильно воспитывать. Лабрадоры — отличные семейные собаки, которые легко адаптируются к жизни в доме с кошками.

Бигль

Несмотря на свою активность и игривость, бигль не является агрессивной собакой и с большой вероятностью подружится с кошкой. Эти собаки обладают добрым и открытым характером, что делает их идеальными компаньонами для кошек. Бигли любят общаться, и если ваш кот не слишком пуглив, они наверняка найдут общий язык. Бигль не будет стремиться нападать на кошку, а скорее попытается завести с ней дружбу.

Мопс

Мопсы — это спокойные и добрые собаки, которые не склонны к агрессии и всегда готовы к общению с другими животными. Мопс легко уживается с кошками и вряд ли будет проявлять какое-либо недовольство в их присутствии. Эти собаки известны своей терпимостью и дружелюбным характером, поэтому, если у вас есть кошка, мопс станет хорошим выбором для совместного проживания в доме.

Боксёр

Несмотря на устрашающий внешний вид, боксеры являются лояльными и добрыми собаками, которые спокойно относятся к кошкам. Однако для того, чтобы боксёр правильно вел себя в компании кота, важно обеспечить ему должное воспитание и социализацию. С правильным обучением боксёр будет уважать пространство и комфорт кота, и они смогут сосуществовать мирно. Главное — не допустить агрессии с обеих сторон.

Если вы хотите, чтобы в вашем доме жили и собака, и кошка, важно правильно подобрать породу собаки. Золотистый ретривер, лабрадор, бигль, мопс и боксёр — это породы, которые обычно хорошо уживаются с кошками, при условии, что питомцы получают должное внимание и воспитание.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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