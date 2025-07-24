Собаки не только любят, но и ревнуют: как понять, когда питомец пытается вернуть ваше внимание

Ревность собак: питомцы переживают, когда теряют внимание хозяев

3:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие люди считают, что собаки не способны испытывать такие сложные эмоции, как ревность или любовь. Часто утверждается, что владельцы проецируют свои чувства на животных, тем самым "очеловечивая" их поведение. Однако, как это ни удивительно, исследователи пришли к выводу, что собаки действительно способны на ревность, и это гораздо более очевидно, чем можно было бы предположить.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Собака купается в фонтане

Собаки действительно могут ревновать

Несколько научных исследований подтвердили, что собаки испытывают ревность, причем проявляют эту эмоцию в самых разных ситуациях. Например, питомцы могут ревновать не только к другим людям, но и к неодушевленным предметам, что ранее казалось невозможным. Интересно, что собаки иногда ревнуют даже к тем вещам, которые не имеют человеческих эмоций, вроде мобильных телефонов или игрушек владельца.

Почему собаки ревнуют

Для людей ревность обычно связана с личными отношениями — мы переживаем о том, что можем потерять близкого человека. В случае с собаками, ревность не всегда имеет такую же эмоциональную окраску. Эксперты считают, что у собак это чувство связано скорее с их стремлением к вниманию и заботе. Когда в доме появляется новый человек или объект, который забирает часть внимания владельца, собака может почувствовать угрозу, что ей станет меньше еды, ласки или заботы.

Ревность к детям и партнерам

Особенно часто собаки проявляют ревность в присутствии других людей, например, детей или партнеров хозяев. Это чувство обычно возникает, когда питомец ощущает, что его "права" на внимание хозяев сокращаются. Иногда собаки начинают вести себя более навязчиво, пытаясь вернуть себе прежнее внимание владельца. Это может проявляться в виде грубых попыток привлечь внимание, лай или даже агрессивное поведение.

Ревность к неодушевленным предметам

Но что удивительно: собаки могут проявлять ревность даже к неодушевленным предметам. К примеру, если владелец начинает уделять внимание новому гаджету или игрушке, собака может начать игнорировать хозяев и искать внимание, например, лизать руки или мяукать (что напоминает поведение в случае с другими животными). Это объясняется тем, что для собаки самое главное — это внимание, ласка и забота, и она не хочет делить их с чем-то или кем-то.

Собаки не просто "осязают" любовь

Таким образом, исследователи пришли к выводу, что собаки действительно способны испытывать ревность, и это чувство проявляется не только в отношениях с другими людьми, но и с неодушевленными предметами. Это открытие ставит под сомнение мнение о том, что животные не способны к более сложным эмоциям, чем базовые инстинкты. Собака, как и человек, может переживать за внимание, и её ревность имеет вполне реальные корни, связанные с желанием получить больше любви и заботы от своего владельца.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

