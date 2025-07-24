Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как сделать блинчики с сметаной: рецепт от шеф-повара, который все оценят
Исследования объясняют, почему Мертвое море — самая низкая точка суши, а не самая глубокая
Готовьте сливы к следующему сезону: подкормка и раскисление почвы в сентябре
Бюджетные фартуки для кухни: лучшие материалы и их характеристики
Разметка без знака не имеет юридической силы — правила парковки для водителей
Как дарксторы и ПВЗ нарушают права жильцов: мнение сенатора
Туротрасль РФ подтверждает: спрос на отдых в Таиланде не снижается
МВД возбудил первое уголовное дело о дропперстве в России: подробности задержания
Крушение Ан-24 под Тындой: первые данные с места авиакатастрофы

Собаки не только любят, но и ревнуют: как понять, когда питомец пытается вернуть ваше внимание

Ревность собак: питомцы переживают, когда теряют внимание хозяев
3:06
Зоосфера

Многие люди считают, что собаки не способны испытывать такие сложные эмоции, как ревность или любовь. Часто утверждается, что владельцы проецируют свои чувства на животных, тем самым "очеловечивая" их поведение. Однако, как это ни удивительно, исследователи пришли к выводу, что собаки действительно способны на ревность, и это гораздо более очевидно, чем можно было бы предположить.

Собака купается в фонтане
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Собака купается в фонтане

Собаки действительно могут ревновать

Несколько научных исследований подтвердили, что собаки испытывают ревность, причем проявляют эту эмоцию в самых разных ситуациях. Например, питомцы могут ревновать не только к другим людям, но и к неодушевленным предметам, что ранее казалось невозможным. Интересно, что собаки иногда ревнуют даже к тем вещам, которые не имеют человеческих эмоций, вроде мобильных телефонов или игрушек владельца.

Почему собаки ревнуют

Для людей ревность обычно связана с личными отношениями — мы переживаем о том, что можем потерять близкого человека. В случае с собаками, ревность не всегда имеет такую же эмоциональную окраску. Эксперты считают, что у собак это чувство связано скорее с их стремлением к вниманию и заботе. Когда в доме появляется новый человек или объект, который забирает часть внимания владельца, собака может почувствовать угрозу, что ей станет меньше еды, ласки или заботы.

Ревность к детям и партнерам

Особенно часто собаки проявляют ревность в присутствии других людей, например, детей или партнеров хозяев. Это чувство обычно возникает, когда питомец ощущает, что его "права" на внимание хозяев сокращаются. Иногда собаки начинают вести себя более навязчиво, пытаясь вернуть себе прежнее внимание владельца. Это может проявляться в виде грубых попыток привлечь внимание, лай или даже агрессивное поведение.

Ревность к неодушевленным предметам

Но что удивительно: собаки могут проявлять ревность даже к неодушевленным предметам. К примеру, если владелец начинает уделять внимание новому гаджету или игрушке, собака может начать игнорировать хозяев и искать внимание, например, лизать руки или мяукать (что напоминает поведение в случае с другими животными). Это объясняется тем, что для собаки самое главное — это внимание, ласка и забота, и она не хочет делить их с чем-то или кем-то.

Собаки не просто "осязают" любовь

Таким образом, исследователи пришли к выводу, что собаки действительно способны испытывать ревность, и это чувство проявляется не только в отношениях с другими людьми, но и с неодушевленными предметами. Это открытие ставит под сомнение мнение о том, что животные не способны к более сложным эмоциям, чем базовые инстинкты. Собака, как и человек, может переживать за внимание, и её ревность имеет вполне реальные корни, связанные с желанием получить больше любви и заботы от своего владельца.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Популярное
23 июля: День китов и дельфинов, бой под Салтановкой и Майданек

Всемирный день китов и дельфинов отмечается сегодня. Чем еще знаменит день 23 июля в исторической ретроспективе?

23 июля: День китов и дельфинов, бой под Салтановкой и Майданек
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
24 июля: княгиня Ольга, атомная бомба и Дюма-отец
Хранить русские деньги в заграничных банках становится непростительно безрассудным… — писала газета Русский голос 24 июля 1907 года
Российские спецслужбы развалили Украину изнутри. НАБУ и САП ликвидированы Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Последние материалы
Как сделать блинчики с сметаной: рецепт от шеф-повара, который все оценят
Ревность собак: питомцы переживают, когда теряют внимание хозяев
Исследования объясняют, почему Мертвое море — самая низкая точка суши, а не самая глубокая
Готовьте сливы к следующему сезону: подкормка и раскисление почвы в сентябре
Бюджетные фартуки для кухни: лучшие материалы и их характеристики
Разметка без знака не имеет юридической силы — правила парковки для водителей
Как дарксторы и ПВЗ нарушают права жильцов: мнение сенатора
Туротрасль РФ подтверждает: спрос на отдых в Таиланде не снижается
МВД возбудил первое уголовное дело о дропперстве в России: подробности задержания
Крушение Ан-24 под Тындой: первые данные с места авиакатастрофы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.