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Тонкая грань между воспитанием и наказанием: что разрушает доверие вашей кошки

Как правильно наказывать кошку: 4 основные ошибки, которых нужно избегать
3:30
Зоосфера

Когда у вас дома появляется кошка, важно помнить, что это животное, которое по своей природе остается независимым. Хотя кошки могут быть отличными компаньонами, их воспитание требует терпения и правильного подхода. Очень важно понимать, что наказание не всегда работает так, как мы бы этого хотели, и иногда оно может только ухудшить отношения с питомцем. В этой статье мы рассмотрим 4 основные ошибки, которые часто совершаются при воспитании кошек, и как их избежать.

Кошка с хозяйкой
Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка с хозяйкой

Ошибка №1: Постукивание по кошке

Одна из самых распространенных ошибок — использование физического насилия. Постукивание или легкие удары по кошке воспринимаются как наказание, однако это только приводит к ухудшению отношений с питомцем. Кошка не понимает связь между ее поведением и физическим наказанием, а это только вызывает стресс и недоверие. Наказания не должны быть физическими. Вместо этого используйте поощрения за правильное поведение, а наказания должны быть неголосными и ненасильственными.

"Мы не можем воспроизвести поведение матери-кошки, которая может контролировать свои действия", — говорит эксперт по поведению кошек.

Ошибка №2: Кричать на кошку

Кошки имеют очень чувствительный слух, и громкие звуки, такие как крики, могут вызвать у них страх или стресс. Когда вы кричите на свою кошку, она воспринимает это как агрессию, и это не помогает обучению. Вместо крика используйте спокойный, но твердый голос, чтобы дать команду. Крики только усугубляют проблему, а не решают её.

Ошибка №3: Задержка наказания

Очень важно, чтобы наказание или корректировка поведения следовали сразу после поступка. Кошка не связывает действия, совершенные долгое время назад, с вашим негативным реакциям. Например, если кошка начала царапать мебель, и вы ругаете ее только через час, она не поймет, за что ее наказали. Поэтому важно вовремя реагировать на поведение, которое вы хотите изменить, и быть последовательным в своих действиях.

"Если вы вовремя не прервали нежелательное поведение, кошка не свяжет ваше "нет" с её поступком", — объясняет ветеринар.

Ошибка №4: Чрезмерное толкование поведения

Многие люди приписывают кошкам человеческие черты, например, чувство мести или ревности. Однако такие объяснения часто ошибочны. Кошки — это животные, и их поведение диктуется инстинктами, а не эмоциями, как у людей. Например, кошка может поцарапать мебель не из-за мести, а потому что ей нужно точить когти. Понимание этих природных инстинктов поможет вам лучше понять поведение своего питомца и устранить проблемы в поведении.

"Кошки ведут себя согласно своим инстинктам, а не потому что хотят нас обидеть", — напоминает специалист по уходу за животными.

Воспитание кошки — это процесс, который требует терпения, понимания и уважения к особенностям характера животного. Применяя правильные методы обучения, избегая ошибок и учитывая потребности питомца, вы сможете создать гармоничные отношения и обеспечить своему пушистому другу счастливую жизнь. Помните, что главное — это внимание к каждому его поведению и уважение к его личному пространству.

Уточнения

Наказа́ние — применение каких-либо мер в отношении виновного в проступке или преступлении, либо лишение его каких-либо жизненных благ.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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