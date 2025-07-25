Что на самом деле произошло в доисторические времена? Следы динозавров, которые перевернут наши представления

В Альберте обнаружены следы двух тираннозавров возрастом 76 миллионов лет

3:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В Провинциальном парке динозавров в Альберте, Канада, было сделано потрясающее открытие: обнаружены следы динозавров, включая два крупных тираннозавра. Это открытие стало важным шагом в исследовании поведения древних существ и их взаимодействия с окружающей средой.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Следы динозавров на окаменелостях в парке Альберты

Уникальная находка следов динозавров

Следы динозавров были найдены в июле 2024 года на территории одного из объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Эти следы, несмотря на большое количество окаменелостей в регионе, являются редкой находкой. В отличие от останков костей, следы динозавров встречаются намного реже.

Новая находка была сделана в районе, известном как место обнаружения следов Skyline. На этом участке исследователи нашли следы, оставленные различными видами динозавров около 76 миллионов лет назад. Особенно интересным оказалось второе скопление следов, которые шли под углом к стаду других динозавров. Эти следы, принадлежащие двум тираннозаврам, могут свидетельствовать о том, что хищники преследовали группу.

"Это довольно пугающая мысль. Тираннозавры, вероятно, следили за стадом, и это заставляет задуматься о том, как они могли действовать в поисках добычи," — комментирует соавтор исследования из Университета Новой Англии доктор Фил Белл.

Как сохранились следы динозавров

Следы динозавров в Провинциальном парке динозавров — это невероятно редкое и ценное открытие. С помощью инструментов, таких как кирки, лопаты и молотки для разрушения аргиллита, ученым удалось очистить 29 квадратных метров поверхности, чтобы обнаружить 13 следов, оставленных цератопсами — рогатыми динозаврами, а также следы небольшого плотоядного динозавра.

Но особое внимание исследователи уделили следам двух тираннозавров, которые шли рядом с другими динозаврами, пересекаясь с их путями. Это может указывать на то, что стадо могло двигаться как группа, чтобы защититься от хищников. Однако для подтверждения этой гипотезы потребуется больше данных.

Поведение динозавров: новое понимание

Исследование следов динозавров в Провинциальном парке дает ученым новое понимание поведения этих древних существ. Следы, оставленные хищниками, могут свидетельствовать о том, что они активно преследовали свои жертвы, возможно, даже пытаясь атаковать стадо.

"Используя новые технологии для поиска следов, мы обнаружили новые участки, где они были оставлены, что позволяет нам больше узнать о поведении динозавров в их естественной среде," — говорит соавтор исследования доктор Брайан Пиклз.

Для ученых это открытие дает уникальное представление о том, как динозавры взаимодействовали друг с другом и вели себя в дикой природе. Окаменелые следы помогают создать более полную картину жизни динозавров, а также взаимодействия хищников и их добычи.

Уточнения

Диноза́вры — группа архозавров из клады авеметатарзалий. Динозавры возникли в триасовом периоде, между 243 млн и 233,23 млн лет назад, и стали доминирующими наземными позвоночными после триасово-юрского вымирания 201 млн лет назад; их доминирование продолжалось на протяжении остальной части мезозойской эры, в течение юрского и мелового периодов.

