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Столкновение с животным на дороге: что делать, чтобы избежать трагедии

Порядок действий после столкновения с диким животным: советы для водителей
Зоосфера

Столкновение с животным на дороге — это реальная опасность для водителей, особенно на загородных и малозаселенных участках. Многие водители сталкиваются с такой ситуацией, не зная, как правильно действовать. Рассмотрим, как предотвратить столкновение с животным и что делать, если избежать аварии не удалось.

Лось переходит автотрассу в Аляске
Фото: images.nbii.gov by Джон Дж. Мозессо, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лось переходит автотрассу в Аляске

Причины частых столкновений с животными

Дикие животные, такие как лисы, кабаны, олени, а иногда даже медведи, могут перебегать дорогу в поисках пищи или воды. В условиях нехватки пищи они часто спускаются с гор или лесов и приближаются к населённым пунктам, что делает столкновение с транспортом более вероятным.

10 полезных советов для предотвращения аварий с животными

Соблюдайте скоростной режим

  • Высокая скорость уменьшает вашу способность быстро реагировать на внезапно появившееся животное. Снижение скорости делает дороги безопаснее для всех участников движения, включая пешеходов и велосипедистов.

Будьте внимательны и сосредоточены

  • Никогда не разговаривайте по телефону за рулем, особенно на участках с повышенным риском столкновений с животными. Сосредоточенность на дороге и внимательность помогут заметить опасность вовремя.

Особая осторожность на рассвете и в сумерках

  • В это время животные чаще выходят на дороги. Это период наибольшего риска, так как видимость ограничена.

Учтите, что за одним животным могут следовать другие

  • Если вы видите одно животное, есть вероятность, что за ним движутся его детёныши или другие особи. Это важно учитывать при попытке избежать столкновения.

Будьте внимательны на дорогах с двусторонним движением

  • Особенно осторожными нужно быть на дорогах, соседствующих с лесами, фермами или водоёмами, так как именно там чаще всего происходят столкновения с животными.

Не выбрасывайте мусор из окна

  • Это не только загрязняет окружающую среду, но и привлекает животных на дорогу, что повышает вероятность аварии.

Понизьте свет на приборной панели

  • Это поможет вам заметить отражение от глаз животных, когда они находятся рядом с дорогой.

Перед поездкой изучите местность

  • Прежде чем ехать по незнакомой дороге, узнайте, есть ли в этой местности дикие животные. Обратите внимание на знаки, предупреждающие о переходах животных.

Резкое торможение — ваш лучший шанс

  • Если животное неожиданно выскочило на дорогу, сразу тормозите и крепко держите руль, чтобы избежать потери управления.

Что делать, если столкновение с животным неизбежно

Иногда избежать аварии невозможно, и важно знать, как действовать в таких случаях:

Проверьте состояние пассажиров

  • После аварии убедитесь, что все пассажиры в порядке. Если кто-то получил травму, сразу вызовите скорую помощь и полицию.

Сообщите в муниципальные органы

  • После столкновения сообщите в местные власти о происшествии. Животному потребуется помощь, а также нужно удалить его с дороги, чтобы предотвратить дальнейшие аварии.

Установите знак аварийной остановки

  • Переместите автомобиль на обочину и установите знак для предупреждения других водителей о произошедшем.

Как помочь раненому животному

  • Если животное живо, но ранено, не пытайтесь сами его переместить, чтобы не подвергать себя опасности. Включите фары для предупреждения других водителей и немедленно позвоните в организацию по защите дикой природы.

Не прикасайтесь к раненому животному без защитных средств

  • Маленькие животные могут сильно поранить, если они испугаются. Для безопасности используйте защитные перчатки или полотенце и аккуратно переместите животное в безопасное место до прибытия помощи.

Сообщите о погибшем животном

  • Если животное погибло, по возможности аккуратно уберите его с дороги, но только если это безопасно. Если вы не можете сделать это сами, сообщите об этом в полицию.

Заключение: безопасность на дороге — в ваших руках

Столкновение с животным может иметь серьёзные последствия, как для водителя, так и для самого животного. Чтобы избежать аварий, важно соблюдать простые правила безопасности, быть внимательным и всегда быть готовым к неожиданным ситуациям. Ответственное вождение поможет сохранить не только вашу безопасность, но и безопасность животных, живущих рядом с дорогами.

Уточнения

Дикие животные - объекты животного мира, к которым относят животных, естественной средой обитания которых является дикая природа, а также находящиеся в состоянии естественной свободы, содержащиеся в полусвободных условиях или в неволе.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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