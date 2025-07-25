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Хождение по воде: встречайте животных, которые умеют бегать, танцевать и кататься по водной глади

Ящерица-василиск может пробежать несколько метров по воде, прежде чем нырнет
4:04
Зоосфера

Когда мы думаем о хождении по воде, на ум часто приходит что-то сверхъестественное или невозможное. Однако в мире животных существуют удивительные существа, которые освоили этот "магический" трюк и могут свободно бегать, танцевать или даже кататься по воде! Эти уникальные способности стали результатом эволюции и удивительных биологических приспособлений. Давайте познакомимся с пятью невероятными животными, которые могут буквально ходить по воде.

Ящерица-василиск бежит по воде
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ящерица-василиск бежит по воде

Ящерица-василиск: ящер Иисуса Христа

Ящерица-василиск, или так называемый "ящер Иисуса Христа", получила своё имя за уникальную способность быстро передвигаться по воде. Это умение помогает ей избежать хищников и быстро покидать опасные места.

  • Как это работает: ящерица использует свои длинные пальцы, покрытые кожными бахромками, чтобы создавать воздушные карманы, которые удерживают её на поверхности воды.
  • Особенности: благодаря этому трюку василиск может пробежать несколько метров по воде, прежде чем утонет и поплывёт. Это поразительное зрелище!

Водомерка: мастер поверхностного натяжения

Водомерки — это маленькие, но удивительные существа, которые могут "ходить" по поверхности воды, используя молекулярные силы поверхностного натяжения.

  • Механизм: молекулы воды притягиваются друг к другу, создавая тонкую оболочку на поверхности, которая поддерживает водомерку. Эти насекомые настолько лёгкие, что их тела не нарушают поверхностное натяжение.
  • Как это работает: с помощью своих длинных ног водомерки распределяют свой вес таким образом, чтобы не прорвать тонкую оболочку, которая поддерживает их на воде.

Паук-рыболов: как паукообразные бегают по воде

Паук-рыболов — ещё один мастер поверхностного натяжения, который может передвигаться по воде благодаря своей способности не прокалывать её ногами.

  • Особенности: тело паука-рыболова идеально приспособлено для передвижения по воде. Его длинные ноги распределяют вес так, что паук не тонет, а скользит по водной поверхности.
  • Использование: эти пауки не только передвигаются по воде, но и используют её для охоты, поджидая свою добычу на поверхности.

Джакана: птица с длинными пальцами

Джаканы — это удивительные птицы, которые обладают необычно длинными пальцами, которые помогают им ходить по плавучим растительности, например, кувшинкам.

  • Особенности: эти длинные пальцы позволяют джаканам передвигаться по воде, не тоня. Они могут ходить по водной растительности, словно по суше.
  • Уникальность: джаканы стали известными не только из-за своих длинных пальцев, но и благодаря необычному поведению, которое делает их одной из самых странных птиц на планете.

Поганки: танцующие на воде

Западные и Кларковы поганки — это ещё одни удивительные птицы, которые могут не только плавать, но и танцевать на воде!

  • Брачные танцы: эти поганки известны своими брачными ритуалами, которые включают танцы на воде. Это одна из самых красивых и грациозных сцен в природе, когда птицы совершают удивительные движения, стоя на поверхности воды.
  • Особенности: поганки используют свои длинные ноги и прекрасное мастерство, чтобы оставаться на воде, продолжая двигаться и танцевать.

Эти животные — настоящие мастера хождения по воде. Они не только поражают своей ловкостью, но и демонстрируют удивительные способности, которые стали результатом долгого процесса эволюции. От ящерицы-василиска до танцующих поганок — каждое из этих существ имеет уникальные приспособления, позволяющие им ходить по воде, превращая этот процесс в нечто невероятное. Природа продолжает удивлять нас, открывая всё новые и новые чудеса!

Уточнения

Васили́ски или базили́ски (лат. Basiliscus) — род ящериц из семейства Corytophanidae.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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