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Эти 4 шага сделают кроватку любимым местом даже у самого упрямого кота

Как приучить кота к лежанке: 4 эффективных совета
1:40
Зоосфера

Вы купили мягкую уютную лежанку, принесли домой с радостью — а кот прошёл мимо, даже не посмотрев. Знакомо? Не переживайте: игнор — это обычное дело.

Старая кошка лежит на подстилке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Старая кошка лежит на подстилке

Простые шаги, чтобы питомец полюбил своё новое место

Но есть несколько хитрых приёмов, которые помогут превратить лежанку в любимое место для отдыха.

1. Выберите правильное место

Кошки не любят перемен, особенно когда дело касается отдыха. Поэтому первое, что стоит сделать — поставить лежанку туда, где кот уже привык спать. Если это невозможно, выберите спокойный, безопасный уголок, подальше от сквозняков и шума. Там, где кошке по-настоящему комфортно.

2. Добавьте "кошачьи ароматы"

Чтобы заинтересовать питомца, можно использовать кошачью мяту. Её запах действует расслабляюще и привлекательно. Достаточно немного посыпать лежанку — и мурлыка обязательно придёт проверить, что это там так пахнет.

3. Аромат мамы для малышей

Если вы приучаете к лежанке котёнка, положите на неё что-то, пахнущее мамой-кошкой: покрывало, старую подстилку, мягкую ткань из "родного" гнезда. Знакомый запах поможет малышу быстрее освоиться и почувствовать себя в безопасности.

4. Любимые вещи — в ход

Кошки очень привязаны к своим игрушкам. Просто положите в лежанку мячик, мышку или другую вещицу, с которой кот любит играть. Это не только сделает место "своим", но и поможет ассоциировать его с чем-то приятным.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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