Эти 4 шага сделают кроватку любимым местом даже у самого упрямого кота

Вы купили мягкую уютную лежанку, принесли домой с радостью — а кот прошёл мимо, даже не посмотрев. Знакомо? Не переживайте: игнор — это обычное дело.
Но есть несколько хитрых приёмов, которые помогут превратить лежанку в любимое место для отдыха.
1. Выберите правильное место
Кошки не любят перемен, особенно когда дело касается отдыха. Поэтому первое, что стоит сделать — поставить лежанку туда, где кот уже привык спать. Если это невозможно, выберите спокойный, безопасный уголок, подальше от сквозняков и шума. Там, где кошке по-настоящему комфортно.
2. Добавьте "кошачьи ароматы"
Чтобы заинтересовать питомца, можно использовать кошачью мяту. Её запах действует расслабляюще и привлекательно. Достаточно немного посыпать лежанку — и мурлыка обязательно придёт проверить, что это там так пахнет.
3. Аромат мамы для малышей
Если вы приучаете к лежанке котёнка, положите на неё что-то, пахнущее мамой-кошкой: покрывало, старую подстилку, мягкую ткань из "родного" гнезда. Знакомый запах поможет малышу быстрее освоиться и почувствовать себя в безопасности.
4. Любимые вещи — в ход
Кошки очень привязаны к своим игрушкам. Просто положите в лежанку мячик, мышку или другую вещицу, с которой кот любит играть. Это не только сделает место "своим", но и поможет ассоциировать его с чем-то приятным.
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