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Некоторые собаки не могут оторваться от экрана — и вот почему

Современные телевизоры позволяют собакам различать изображение — Scientific Reports
1:50
Зоосфера

Собаки и телевизор — сочетание, которое раньше казалось бессмысленным. Но современные технологии всё изменили.

Папийон
Фото: flickr.com by daveynin, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Папийон

Что на самом деле любят смотреть собаки по телевизору

Сегодня псы действительно способны различать происходящее на экране и даже проявляют интерес к определённым передачам. Всё зависит от характера питомца.

Почему раньше они не смотрели

Ранее телевизоры просто не подходили собакам: мерцающее изображение, низкая частота кадров и блеклые цвета воспринимались ими как бессмысленная рябь. Собачий глаз устроен иначе: у них всего два типа колбочек (вместо трёх у человека), а движение они замечают лучше, чем мы. С появлением LED-экранов всё изменилось — теперь они могут не просто видеть изображение, но и распознавать сюжет.

Что выбирают собаки

Американские исследователи провели опрос среди сотен владельцев. Результаты показали: собаки особенно охотно смотрят передачи о животных, а любимый жанр — сюжеты о других собаках. Активные псы реагируют бурно: лают, подпрыгивают, следят за движением. Для них экран становится настоящим окном в мир.

Когда стоит выключить

Но телевизор подходит не всем. Тревожные собаки могут воспринимать динамичную картинку как угрозу — и впадают в стресс. В таких случаях лучше ограничить контакт с экраном, чтобы не перегружать нервную систему животного.

Главное — наблюдать

Если ваш питомец проявляет интерес к экрану — почему бы не включить ему что-то познавательное? Главное — учитывать его настроение и индивидуальные особенности. Телевидение может быть не только для людей, но и для тех, кто лает на экране.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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