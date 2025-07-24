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Животные, которых лучше не трогать: яд, который действует быстрее боли

Пять животных с токсином, опасным для нервной системы человека
2:04
Зоосфера

Ядовитые существа не всегда выглядят угрожающе — чаще всего это небольшие животные, от которых совсем не ждёшь беды.

скорпион
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
скорпион

5 животных, которых стоит обходить стороной

Но в их теле скрыто по-настоящему мощное оружие. Вот пять представителей природы, чьего яда лучше не касаться — ни в прямом, ни в переносном смысле.

Сиднейский лейкопаутинный паук: дыхание под угрозой

Австралийский Atrax robustus известен своим атракотоксином — он поражает нервную систему и вызывает судороги, остановку дыхания и острую боль, которую сравнивают с разрывом лёгких. Противоядие существует, но важна скорость оказания помощи: время идёт на минуты.

Parabuthus transvaalicus: яд на расстоянии

Африканский скорпион с "дальнобойной атакой" может жалить и… плеваться ядом. Токсин вызывает резкую нервную реакцию: неконтролируемые подёргивания мышц, тремор, судороги. Восстановление может занять сутки или больше.

Жаба-ага: не трогай — отравит

Эта огромная жаба при опасности "выстреливает" ядом из кожных желез. У человека возможны галлюцинации, тошнота, слюнотечение и даже судороги. А вот для некоторых хищников её токсины смертельны.

Бразильский паук-бегун: опасность без боли

Эти пауки — настоящие бойцы: агрессивные, быстрые и крайне ядовитые. Их укус может остаться незамеченным, но через короткое время токсин блокирует работу мышц, вплоть до дыхательной. Опасность в том, что время упускается, пока человек не осознаёт, что отравлен.

Питоху двухцветный: птица, которую нельзя гладить

Эта нарядная птичка из Новой Гвинеи получает яд из жуков и накапливает его в перьях и коже. Даже лёгкое прикосновение может вызвать химический ожог или онемение. Питоху — одна из немногих птиц на планете, которые действительно ядовиты.

Уточнения

Яд - вещество, приводящее в определённых дозах, небольших относительно массы тела, к нарушению жизнедеятельности организма: к отравлению, заболеваниям, иным болезненным состояниям и к смертельным исходам.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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