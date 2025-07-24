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Любимица исчезла в Германии — а нашлась в сельской клинике США

В Мичигане нашли кошку, пропавшую в 2020 году в Германии
1:39
Зоосфера

Кошка по кличке Трикси пропала в Германии ещё в 2020 году. Хозяйка искала её долго и безрезультатно, а потом, с болью в сердце, перестала надеяться. Спустя пять лет Трикси нашлась… в сельской местности американского штата Мичиган. Как она туда попала — остаётся загадкой.

Кошка
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка

Пропавшую в Германии кошку нашли спустя 5 лет в США

Трикси заметили сотрудники ветеринарной клиники и проверили микрочип. Их удивлению не было предела: адрес и данные владелицы — немецкие. Связаться с ней удалось быстро. Женщина не могла поверить, что её любимицу нашли — и тем более так далеко от дома.

Второй шанс на встречу

Сейчас Трикси живёт в приёмной семье и наконец наслаждается тёплым домом. А уже совсем скоро хозяйка прилетит из Германии в США, чтобы забрать кошку домой. Все расходы на поездку взяла на себя местная благотворительная организация — история тронула многих.

Как она пересекла океан

Пока официального объяснения нет. Документов, подтверждающих легальный ввоз кошки, волонтёры не нашли. Есть лишь догадки: возможно, Трикси попала в грузовой контейнер и преодолела океан на корабле. Что бы ни случилось, это история с невероятным финалом.

Почему это важно

История Трикси — ещё одно доказательство, насколько полезен микрочип. Именно он позволил вернуть кошку домой спустя годы и тысячи километров. И да, иногда чудеса действительно случаются.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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