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Коалы почти не спускаются на землю — но именно тогда начинается самое страшное

Передвижение коал по земле связано с высокой смертностью — исследование Австралии
1:34
Зоосфера

Коалы кажутся символом спокойствия: дремлют среди ветвей, питаются листьями и редко спешат. Но как только им приходится спуститься на землю, начинается настоящая борьба за выживание.

Коала
Фото: Designed by Freepik by vladimircech, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Коала

Почему коалы гибнут, покидая деревья

Хотя на земле коалы проводят всего около 1 % дневного времени, именно эти минуты становятся самыми опасными.

Когда спуститься — значит рискнуть

Австралийские исследователи впервые детально изучили перемещения коал в дикой природе. С помощью GPS-трекеров и акселерометров они проследили: даже если коала находится на земле всего 10 минут в сутки, именно в это время случается до двух третей всех смертей. Их сбивают машины, атакуют собаки, или они просто не успевают добраться до укрытия.

Потеря половины популяции

За последние 30 лет численность коал в Австралии сократилась на 54 %. Многие животные оказываются вынуждены спускаться — из-за вырубки лесов, нехватки пищи и разрывов в зелёном покрове. И каждый такой спуск может стать последним.

Что может помочь

Учёные подчёркивают: нужно не просто сохранять леса, а создавать условия, при которых коалам не придётся покидать деревья. Это значит — восстанавливать "зелёные мосты" между кронами, сажать нужные виды деревьев и сокращать разрывы между участками леса. Только так можно дать этим уязвимым существам шанс остаться в живых.

Уточнения

Коа́ла - вид сумчатых, обитающий в Австралии. Единственный современный представитель семейства коаловых (Phascolarctidae) из отряда двурезцовых сумчатых (Diprotodontia).

Автор Дмитрий Тезнев
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