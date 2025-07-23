Обычная такса установила мировой рекорд — и сделала это за минуту

Такса Джерри попала в Книгу рекордов Гиннесса — 11 крышек за 60 секунд

1:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Обычный день рождения превратился в настоящий триумф. В день, когда Джерри исполнилось четыре года, он стал рекордсменом: за минуту такса открутила 11 пластиковых крышек и попала в Книгу рекордов Гиннесса.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Такса с крышкой от бутылки в зубах

Такса Джерри вошёл в Книгу рекордов Гиннесса

Это не просто милый трюк — это официально зафиксированное мировое достижение.

Без дрессировки и по любви

Хозяйка Джерри, С. П. Исваран, признаётся: она не учила его этому специально. Всё началось случайно — как только рядом оказывалась бутылка, пёс сам проявлял интерес. Крышки стали его страстью. Необычное увлечение появилось без тренировок и команд, просто из чистого энтузиазма.

Игра, которая стала рекордом

Сначала Джерри просто баловался с крышками — никто не воспринимал это всерьёз. Но пёс не останавливался. Он подходил к делу с таким азартом, что семья решила поддержать его новое "хобби": начали приносить домой больше бутылок. То, что начиналось как игра, превратилось в удивительный рекорд.

Уточнения

Та́кса - порода южно-немецких норных охотничьих собак.



