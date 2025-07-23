Балтийское море подаёт знак — в заливе показались неожиданные гости

Возвращение дельфинов в Балтийское море зафиксировано у Ленобласти

Вода Финского залива снова ожила. Недалеко от Зеленогорска очевидцы заметили то, чего не было здесь уже десятилетия, — в камеру попали дельфины. Житель Санкт-Петербурга передал видео в Институт океанологии имени П. П. Ширшова РАН, где специалисты подтвердили: кадры подлинные, а на них — афалины, один из самых узнаваемых видов дельфинов.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дельфины

В Финском заливе вновь замечены морские млекопитающие

Старший научный сотрудник института Антон Чернецкий напомнил: ещё до середины XX века дельфины и фоцены были обычным явлением в восточной части Балтики. Однако в послевоенные годы ситуация изменилась. Море стало одним из самых загрязнённых в мире — промышленные отходы и пестициды практически вытеснили морских млекопитающих.

Осторожная надежда

Возвращение афалин может быть признаком медленного восстановления экосистемы. Учёные пока не спешат с выводами, но сам факт их появления внушает надежду: если природа отвечает присутствием дельфинов, значит, вода снова становится пригодной для жизни.

День, когда важно замечать

Появление дельфинов совпало с датой, имеющей особое значение: 23 июля отмечается Всемирный день китов и дельфинов. Именно в этот день в 1982 году был принят исторический запрет на коммерческую охоту на китов. И кажется, что дельфины выбрали неслучайное время, чтобы напомнить о себе.

Уточнения

Афали́ны - род дельфинов, состоящий из трёх видов: афалины (T. truncatus), индийской афалины (T. aduncus) и австралийской афалины (T. australis).

