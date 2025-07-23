Эти животные не такие милые, как вы думали — один из них путает криминалистов

Кажется, мы знаем о животных всё: кто лает, кто мяукает, а кто квакает. Но стоит копнуть чуть глубже — и перед нами открываются по-настоящему поразительные детали.
Вот пять неожиданных фактов, которые перевернут ваше представление о привычных (и не очень) существах.
Собаки против крокодилов
Каждый год бешенство уносит около 30 тысяч жизней, и чаще всего вирус передаётся через укусы домашних собак. Для сравнения: нападения крокодилов становятся причиной примерно 1000 смертей в год. Невольно задумаешься, кто на самом деле опаснее.
Петух громче бензопилы
Кукареканье петуха может достигать 130 децибел — это уровень работающей бензопилы. И всё же сами петухи не страдают от шума: их слуховая система временно "отключается" во время крика, чтобы защитить себя.
Кошки знают, но делают вид
Учёные выяснили: домашние кошки действительно узнают своё имя, даже если произносит его незнакомый человек. Но чаще всего просто игнорируют его — не потому что не слышат, а потому что не считают нужным реагировать.
Аксолотль: живой конструктор
Этот необычный обитатель мексиканских озёр умеет не просто отращивать лапы. Он способен восстановить сердце, лёгкие и даже участки мозга. Более того, аксолотль может "принять" пересаженные ему органы от сородича — и всё будет работать.
Коала может спутать следствие
Если смотреть на отпечаток пальца коалы под микроскопом, его легко перепутать с человеческим. Однажды это чуть не стало причиной ошибки в расследовании в Австралии. Их кожные узоры настолько похожи, что криминалистам приходится быть особенно внимательными.
Живо́тные-компаньо́ны - термин, используемый для обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения положительных эмоций.
Манила — не просто столица, а город, где китайские улицы, испанские дома и филиппинские рынки сливаются в одно удивительное место, полное контрастов.