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Эти животные не такие милые, как вы думали — один из них путает криминалистов

Названы 5 малоизвестных фактов о животных - уникальное исследование
1:55
Зоосфера

Кажется, мы знаем о животных всё: кто лает, кто мяукает, а кто квакает. Но стоит копнуть чуть глубже — и перед нами открываются по-настоящему поразительные детали.

Кошка и собака едят из разных мисок
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кошка и собака едят из разных мисок

5 фактов о животных, которые звучат как выдумка, но это правда

Вот пять неожиданных фактов, которые перевернут ваше представление о привычных (и не очень) существах.

Собаки против крокодилов

Каждый год бешенство уносит около 30 тысяч жизней, и чаще всего вирус передаётся через укусы домашних собак. Для сравнения: нападения крокодилов становятся причиной примерно 1000 смертей в год. Невольно задумаешься, кто на самом деле опаснее.

Петух громче бензопилы

Кукареканье петуха может достигать 130 децибел — это уровень работающей бензопилы. И всё же сами петухи не страдают от шума: их слуховая система временно "отключается" во время крика, чтобы защитить себя.

Кошки знают, но делают вид

Учёные выяснили: домашние кошки действительно узнают своё имя, даже если произносит его незнакомый человек. Но чаще всего просто игнорируют его — не потому что не слышат, а потому что не считают нужным реагировать.

Аксолотль: живой конструктор

Этот необычный обитатель мексиканских озёр умеет не просто отращивать лапы. Он способен восстановить сердце, лёгкие и даже участки мозга. Более того, аксолотль может "принять" пересаженные ему органы от сородича — и всё будет работать.

Коала может спутать следствие

Если смотреть на отпечаток пальца коалы под микроскопом, его легко перепутать с человеческим. Однажды это чуть не стало причиной ошибки в расследовании в Австралии. Их кожные узоры настолько похожи, что криминалистам приходится быть особенно внимательными.

Уточнения

Живо́тные-компаньо́ны - термин, используемый для обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения положительных эмоций.

Автор Дмитрий Тезнев
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