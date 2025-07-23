Во рту у акулы скрыто больше, чем просто зубы — один факт пугает даже учёных

У акул сменяется до 20 000 зубов за жизнь — исследование

1:32 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Акула может выглядеть как идеальный охотник, но её зубы не так прочны, как можно подумать. Они легко ломаются, быстро стачиваются и нередко мешают самой рыбе.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Гигантская акула в океане

Сколько зубов у акулы и как они их теряют без страха

Казалось бы, уязвимое место. Но природа предусмотрела всё: у акулы в буквальном смысле нескончаемый запас зубов.

Зубной конвейер

У большинства видов, включая белую акулу, зубы выстроены в несколько рядов. Это не просто украшение — это настоящая система. Новые зубы постоянно растут и медленно движутся вперёд, выталкивая старые. Такой механизм напоминает движущийся конвейер: один сломался — на его место тут же приходит другой.

Запас в несколько сотен

В любой момент времени белая акула использует около 50 зубов. Но это только "фронтовая линия". В её пасти может быть до 300 зубов одновременно — большая часть из них находится в резерве, ожидая своего часа. За всю жизнь акула может сменить до 20 тысяч зубов.

Хрупкие, но не проблема

Да, каждый отдельный зуб акулы не слишком прочен, но благодаря постоянному обновлению этот хищник остаётся максимально вооружённым. Даже если часть зубов ломается при атаке, это не мешает охоте: запас прочности у акулы в буквальном смысле неисчерпаем.

Уточнения

Аку́лы - надотряд хрящевых рыб (Chondrichthyes), относящийся к подклассу пластиножаберных (Elasmobranchii) и обладающий следующими отличительными особенностями: удлинённое тело более или менее торпедообразной формы, большой гетероцеркальный хвостовой плавник, обычно много острых зубов на каждой челюсти.



