Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кудрявцева вложила свыше 1 млн рублей в реабилитацию мужа, страдающего алкоголизмом
Исследование профессора Рамич: поздний ужин нарушает метаболизм и увеличивает риск диабета
Кунжутное масло: секрет молодости и красоты, и это эффективное средство против старения
Ученые нашли в мозге кластер из 500 нейронов, регулирующих потребление алкоголя
Доверие к туруслугам в Турции под угрозой: сколько еще продлится кризис
У акул сменяется до 20 000 зубов за жизнь — исследование
Без предвзятостей: как США собираются сохранить лидерство в технологии ИИ
Жара в квартире усиливается из-за стеклопакетов и горячей воды в трубах
Еда-убийца: маниок, фугу и бледная поганка, которые способны убить

Эти 7 рыб сводят с ума аквариумистов: одна из них ведёт себя как король

Домашний аквариум: какие рыбы считаются самыми красивыми — 7 видов
3:12
Зоосфера

Домашний аквариум — это не просто способ расслабиться после долгого дня, но и возможность каждый день наблюдать за настоящим подводным спектаклем. Яркие рыбы, игра света на воде, неспешные движения — всё это создаёт ощущение покоя и уюта. Особенно,

рыбки, аквариум
Фото: Wikimedia Commons by Allentchang is licensed under Public domain
рыбки, аквариум

7 рыб, которые украсят любой аквариум

Домашний аквариум — это не просто элемент интерьера, а настоящее живое полотно. Рыбы, подобранные с вниманием к цвету, форме и темпераменту, могут превратить его в завораживающее зрелище. Представляем семь самых эффектных видов, которые радуют глаз и создают неповторимую атмосферу.

Петушок: изящество в одиночестве

Эта рыба родом из Юго-Восточной Азии по праву считается одной из самых зрелищных. Длинные волнистые плавники и богатая палитра окрасов — от насыщенного синего до глубокого бордового — делают её центром внимания. Однако важно помнить: самцы не терпят соседства и чувствуют себя лучше в одиночестве.

Рыба-ангел: коралловый контраст

Обитая среди рифов Тихого океана, эта рыба покоряет сочетанием ярко-оранжевого и чёрного. На фоне водорослей она смотрится как акцентный мазок на холсте художника. Её появление в аквариуме — как вспышка света под водой.

Крупнопятнистый спинорог: харизма с характером

Необычный окрас — чёрное тело с белыми пятнами и жёлтая морда — делает эту рыбу похожей на существо из фантастического фильма. За эффектной внешностью скрывается непростой нрав: спинорог нуждается в особом внимании и чётких условиях содержания.

Императорский ангел: царственное великолепие

Сине-жёлтые узоры на теле напоминают произведение абстрактного искусства. Молодые особи имеют совсем другую окраску и по мере взросления преображаются. Эти рыбы из Индийского и Тихого океанов словно созданы, чтобы править аквариумным королевством.

Африканские цихлиды: калейдоскоп красок

Родом из озера Малави, эти пресноводные рыбы поражают многообразием форм и цветов. Голубые, жёлтые, оранжевые — каждая особь будто индивидуальный арт-объект. За их повадками интересно наблюдать: они проявляют характер и отстаивают свою территорию.

Рыба-клоун: герой среди анемонов

Стала узнаваемой после выхода мультфильма, но и вне экранов эта рыбка полюбилась аквариумистам. Её дружелюбный характер, неприхотливость и забавная манера плавания делают её идеальной для начинающих. А симбиоз с анемонами — пример настоящей подводной дружбы.

Рогатый занкл: изящная редкость

Его вытянутый спинной плавник и сочетание чёрного, белого и жёлтого цветов придают образу особую грациозность. Несмотря на требовательность в уходе, при должном внимании занкл превращается в подлинную жемчужину аквариума — и украшение, и повод для гордости.

Уточнения

Аква́риум — искусственно образованная водная среда обитания в прозрачном резервуаре, предназначенная для содержания организмов-гидробионтов (растений и животных) и наблюдения за ними.

Автор Дмитрий Тезнев
Популярное
История, скрытая под шумом рынков: мегаполис, в котором прошлое — не экспонат, а сосед

Манила — не просто столица, а город, где китайские улицы, испанские дома и филиппинские рынки сливаются в одно удивительное место, полное контрастов.

Манила включена в список крупнейших мегаполисов Юго-Восточной Азии — гиды
22 июля: День защитников неба Москвы, гамельнский крысолов и Треблинка
22 июля: День защитников неба Москвы, гамельнский крысолов и Треблинка
Странные, лучше сказать, безобразные факты творятся на пункте №4 при 2-й трудколонии… — писала газета К трудовому общежитию 22 июля 1962 года
23 июля: День китов и дельфинов, бой под Салтановкой и Майданек
Российские спецслужбы развалили Украину изнутри. НАБУ и САП ликвидированы Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
Последние материалы
Кунжутное масло: секрет молодости и красоты, и это эффективное средство против старения
Ученые нашли в мозге кластер из 500 нейронов, регулирующих потребление алкоголя
Доверие к туруслугам в Турции под угрозой: сколько еще продлится кризис
У акул сменяется до 20 000 зубов за жизнь — исследование
Без предвзятостей: как США собираются сохранить лидерство в технологии ИИ
Жара в квартире усиливается из-за стеклопакетов и горячей воды в трубах
Еда-убийца: маниок, фугу и бледная поганка, которые способны убить
Летняя жара и автомобиль: 10 главных проблем, о которых нужно знать
Мария Ружичкова попала в неловкую ситуацию в аэропорту на пути в Египет
Как сохранить урожай томатов при высоких температурах: советы по поливу и обработке содой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.