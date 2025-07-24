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Откройте для себя мир животных, которые делают невозможное: 5 существ, способных ходить по воде

Биолог рассказал, как жуки используют молекулярные силы для передвижения по воде
2:06
Зоосфера

Когда мы думаем о том, чтобы ходить по воде, нам часто представляется что-то чудесное, почти невозможное. Однако в мире животных есть несколько видов, которые освоили этот, казалось бы, магический трюк. Благодаря скорости, поверхностному натяжению и уникальным приспособлениям эти существа могут бегать, танцевать и даже скользить по воде.

Вода
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вода

5 удивительных животных, которые буквально ходят по воде

Ящерица-василиск

Этот рептилия получила прозвище "ящерица Иисуса Христа" благодаря своей способности бегать по воде с огромной скоростью. Василиск использует свои длинные пальцы, окруженные кожными бахромками, чтобы создавать маленькие воздушные карманы вокруг себя, что помогает ему скользить по воде на несколько метров, прежде чем он погружается и плывёт.

Прудовой конькобежец

Жуки-усачи, такие как прудовые конькобежцы, используют молекулярные силы поверхностного натяжения воды, чтобы передвигаться по её поверхности. Эволюция сделала их тела идеально подходящими для жизни в этом специфическом и трудном для многих животных среде.

Рыбацкий паук

Паук-серебрянка, как и водомерки, использует поверхностное натяжение для того, чтобы перемещаться по воде, не погружая свои ноги в её глубину. Его тело и равномерное распределение веса позволяют ему скользить по поверхности.

Якана

Это удивительное существо не совсем ходит по воде, но обладает невероятно длинными пальцами, которые позволяют ему перемещаться по плавающей растительности, такой как кувшинки, не тонув. Эти странные и длинные пальцы делают яканы одними из самых необычных птиц в мире.

Западные и кларковские поганки

Немногие животные могут двигаться по воде так эффектно, как чомги и поганки Кларка. Эти птицы не только известны своими брачными танцами, но и танцуют прямо на поверхности воды, что делает их поведение захватывающим и удивительным.

Уточнения

Живо́тные — традиционно выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматриваемая в качестве биологического царства.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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