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Прогулка с собакой: ключ к её здоровью и счастью — откройте секреты идеального графика!

Вашему питомцу нужна прогулка: как один ритуал улучшает поведение собаки и ваше здоровье
2:37
Зоосфера

Многие думают: "Ну да, прогулки — это обязательства". Но если вы уже завели собаку (или только планируете), важно понять: это не просто "обязанность", а часть полноценной жизни животного.

Собака
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака

Прогулка — не только способ справить нужду. Это физическая и эмоциональная разрядка, способ познания мира и общения с окружающим. Более того, выгул полезен и для самих владельцев — снижает уровень холестерина и помогает контролировать вес.

Когда лучше гулять с собакой

Идеальное время — около 10 утра. Почему?

1. Пищеварение завершено

Если собака завтракает рано, к 10 часам её организм уже переварил еду, и можно спокойно выходить. Выгуливать питомца сразу после еды — рискованно.

2. Меньше суеты на улицах

К 10 утра большинство людей уже на работе, дети — в школе, а улицы и парки становятся тише. Это помогает собаке сосредоточиться на прогулке, а не нервничать из-за шума и толп.

3. Комфортная температура

В жаркие месяцы асфальт в это время ещё не успевает раскалиться. А зимой — солнце уже начинает пригревать, делая прогулку приятнее и вам, и собаке.

4. Заряд на день

Утренний выгул не только помогает собаке расслабиться и потратить энергию, но и улучшает настроение вам. Иначе к вечеру её активность встретится с вашей усталостью — не лучшее сочетание.

Важно: летом лучше выйти чуть раньше, пока жара не начала набирать обороты.

Что делать, если график не позволяет?

Не переживайте. Не всегда возможно гулять именно в 10. Главное — стабильность. Если вы следуете удобному распорядку, согласованному с ветеринаром или кинологом, ваш пёс будет счастлив и здоров.

Как избежать травм на прогулке

Каждый пёс — индивидуальность. Щенки требуют больше активности, пожилые — меньше. Здоровье, возраст, порода — всё это влияет на режим и длительность прогулок. Не забывайте об удобной амуниции, учитывайте погодные условия и меняйте маршруты — это стимулирует собаку ментально.

Да, иногда мы берем собак в магазин, в гости или просто "за компанию" — и это прекрасно. Но главное — помнить: прогулка — это не разовая "вылазка", а ежедневный ритуал, от которого зависит благополучие вашего четвероногого друга.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов. С зоологической точки зрения, собака — плацентарное млекопитающее отряда хищных семейства псовых.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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