Даже кусочек — смертельная доза: фрукты, которые нельзя давать животным

Летом мы наслаждаемся сочными и сладкими фруктами: арбузами, дынями, персиками, вишнями. Они не только освежают, но и поднимают настроение. Но задумывались ли вы, что среди них есть опасные для питомцев?
Хотя виноград невероятно полезен для человека — содержит витамины C, K, B1, B2, B6, минералы (калий, медь, марганец), антиоксиданты и клетчатку, — для собаки он смертельно опасен. Даже один съеденный виноградин может привести к тяжёлым последствиям.
"Возможная причина токсичности винограда и изюма для собак — виннокаменная кислота. Организм собаки не может эффективно её перерабатывать, что вызывает повреждение почек”, — сообщает центр по контролю отравлений животных ASPCA.
Собакам нельзя ни виноград, ни изюм. Ни в каком виде. Ни одной ягоды.
Не думайте, что "один виноградин — не страшно". Срочно звоните ветеринару. Отравление может развиваться быстро, и медлить опасно.
Основные симптомы:
Особенно опасны признаки почечной недостаточности, которые проявляются в течение 24-48 часов.
Никогда не вызывайте рвоту у питомца самостоятельно, особенно если он без сознания, задыхается или выглядит дезориентированным. Только ветеринар знает, как действовать правильно.
Не менее важно знать: вишня — ещё один фрукт, который не стоит давать питомцам. Несмотря на пользу для человека, кошке она может навредить.
Если хочется порадовать питомца фруктом — есть безопасные альтернативы:
Но перед тем как угостить, обязательно проконсультируйтесь с ветеринаром. Даже безопасный фрукт может вызвать реакцию, если у собаки есть индивидуальная непереносимость.
Отравле́ние - расстройство жизнедеятельности организма, возникшее вследствие попадания в организм яда или токсина, а также действие, вызвавшее такое заболевание. Близкое понятие — интоксикация.
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