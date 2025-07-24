Даже кусочек — смертельная доза: фрукты, которые нельзя давать животным

Летние фрукты, от которых питомец может не проснуться: предупреждение для хозяев

2:24 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Летом мы наслаждаемся сочными и сладкими фруктами: арбузами, дынями, персиками, вишнями. Они не только освежают, но и поднимают настроение. Но задумывались ли вы, что среди них есть опасные для питомцев?

Фото: freepik.com by boryanam, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Собака за столом

Виноград — абсолютное табу

Хотя виноград невероятно полезен для человека — содержит витамины C, K, B1, B2, B6, минералы (калий, медь, марганец), антиоксиданты и клетчатку, — для собаки он смертельно опасен. Даже один съеденный виноградин может привести к тяжёлым последствиям.

"Возможная причина токсичности винограда и изюма для собак — виннокаменная кислота. Организм собаки не может эффективно её перерабатывать, что вызывает повреждение почек”, — сообщает центр по контролю отравлений животных ASPCA.

Собакам нельзя ни виноград, ни изюм. Ни в каком виде. Ни одной ягоды.

Что произойдёт, если собака всё же съела виноград?

Не думайте, что "один виноградин — не страшно". Срочно звоните ветеринару. Отравление может развиваться быстро, и медлить опасно.

Основные симптомы:

Вялость, потеря аппетита

Рвота, боли в животе

Повышенная жажда, частое или наоборот редкое мочеиспускание

Диарея, анурия

Язвы в ротовой полости

Повышенное давление, обезвоживание

Особенно опасны признаки почечной недостаточности, которые проявляются в течение 24-48 часов.

Никогда не вызывайте рвоту у питомца самостоятельно, особенно если он без сознания, задыхается или выглядит дезориентированным. Только ветеринар знает, как действовать правильно.

Осторожно и с кошками

Не менее важно знать: вишня — ещё один фрукт, который не стоит давать питомцам. Несмотря на пользу для человека, кошке она может навредить.

Что можно вместо?

Если хочется порадовать питомца фруктом — есть безопасные альтернативы:

Арбуз без косточек

Бананы

Яблоки и груши (без семечек)

Клубника, ананас, манго (в умеренных количествах)

Но перед тем как угостить, обязательно проконсультируйтесь с ветеринаром. Даже безопасный фрукт может вызвать реакцию, если у собаки есть индивидуальная непереносимость.

Уточнения

Отравле́ние - расстройство жизнедеятельности организма, возникшее вследствие попадания в организм яда или токсина, а также действие, вызвавшее такое заболевание. Близкое понятие — интоксикация.

