Смертельная ловушка солнца: что реально помогает питомцу пережить лето

Лето — не только пора прогулок, но и опасный сезон для наших пушистых друзей. Особенно в последние годы, когда жара наступает резко и сильно. Даже +25°C может стать критической температурой для собаки или кошки.
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Питомцы охлаждаются у вентилятора
Почему даже весенняя жара опасна?
После зимы животные теряют форму, а опекуны, воодушевлённые хорошей погодой, сразу увеличивают продолжительность прогулок. Резкий температурный скачок, особенно при влажности выше 65%, может перегрузить терморегуляцию. Это и приводит к тепловому истощению.
Кто в зоне риска?
Собаки с короткой мордой (мопсы, бульдоги): из-за анатомии они хуже охлаждаются, ведь основной механизм — одышка — у них работает неэффективно.
Животные с избыточным весом: их тело медленно отдает тепло.
Домашние любимцы на лекарствах: некоторые препараты снижают способность к охлаждению.
Собаки со светлой кожей или тонкой шерстью: они склонны к солнечным ожогам.
Противоположно ожиданиям, густая шерсть, как у хаски, не всегда вредна. Она может работать как термоизоляция. Главное — регулярное вычёсывание, а не стрижка под ноль.
Что важно до и во время прогулки?
Начинайте с коротких выходов в прохладные часы — утром или вечером.
Берите воду и делайте частые перерывы в тени.
Никогда не оставляйте животное в машине: +21°C превращаются в +32°C за считанные минуты.
Проверяйте асфальт: правило 7 секунд — если вам горячо держать руку на поверхности, лапам будет ещё хуже.
Снаряжение, которое может спасти
Ботинки для защиты лап от раскалённого асфальта.
Детский солнцезащитный крем — наносится на нос и уши животных со светлой кожей.
Признаки теплового удара
Тяжёлое и учащённое дыхание
Слабость, шаткость
Ярко-красные дёсны
Температура тела выше 41°C — это уже критическое состояние. В этом случае:
Залейте животное прохладной (не ледяной!) водой.
Используйте вентилятор или ветер.
Не применяйте лёд — он только усугубит ситуацию.
Срочно звоните ветеринару!
Уточнения
Жара — состояние атмосферы в данной области, характеризующееся горячим, нагретым солнечными лучами воздухом. В метеорологии, жара — это длительное повышение температуры воздуха от +35 °C и выше. Является типичным постоянным состоянием атмосферы для районов между тропиками, для районов вне тропиков характерна климатическим летом.