Кошачьи знаки любви: 10 секретов, которые помогут вам понять вашего питомца

Кошки показывают свою привязанность с помощью моргания

5:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие владельцы кошек часто не замечают тонкие и незаметные сигналы, которые их питомцы подают, выражая доверие и привязанность. Кошки общаются с нами совсем не так, как собаки, и знают множество способов показать свою любовь и верность. Вот несколько признаков, которые могут говорить о том, что ваша кошка действительно вам доверяет.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Кошка породы саванна

1. Медленное моргание — кошачий "поцелуй"

Одним из самых явных сигналов доверия является медленное моргание. Когда кошка смотрит на вас и медленно моргает, это аналогично проявлению любви у людей. Учёные из Университета Сассекса доказали, что кошки используют этот жест как способ показать свою привязанность. В ответ попробуйте медленно моргнуть, и вы укрепите вашу связь с питомцем.

2. Поворот спины — высший знак доверия

Если кошка садится рядом с вами и поворачивает спину, это считается знаком высшего доверия. Это поведение свидетельствует о том, что она чувствует себя в безопасности и не боится вас. Исследования из Школы ветеринарной медицины при Пенсильванском университете объясняют, что в дикой природе подобное поведение означает отсутствие угрозы, и ваша кошка точно вам доверяет.

3. Принесённая "добыча" — урок охоты

Когда кошка приносит вам игрушку или даже настоящую мышь, это не просто подарок. На самом деле, это попытка научить вас охотиться. Таким образом она признает вас частью своей семьи и хочет поделиться своими навыками. Согласно данным из Journal of Feline Medicine and Surgery, такой жест означает доверие и желание заботиться о вас.

4. Мурлыканье с закрытыми глазами

Мурлыканье, особенно когда кошка делает это на ваших коленях и с закрытыми глазами, — это явный показатель расслабления и спокойствия. Ветеринарные этологи из Корнеллского университета установили, что такое мурлыканье отличается от "требовательного", и его можно интерпретировать как проявление полного доверия и удовольствия.

5. Позволяет гладить живот

Если ваша кошка позволяет гладить свой живот, это огромный знак доверия. Живот — это наиболее уязвимая часть тела, и если кошка открыта к его поглаживанию, значит, она полностью вам доверяет. Согласно исследованиям, опубликованным в Scientific Reports, только 20% домашних кошек готовы на этот жест.

6. Трение мордой — метка "своего"

Когда кошка трётся своей мордой о ваши руки или лицо, это не просто ласковый жест. Она метит вас своими феромонами, признавая вас частью своей территории и "своим". Учёные из Лионского университета подтвердили, что этот акт является знаком признания и доверия.

7. Сон на вашем ложе

Если кошка спит в вашей постели или на вашей одежде, это явный признак глубокого доверия. Кошки выбирают для сна только те места, которые они считают безопасными. Международное общество прикладной этологии подтверждает, что кошки, выбирая место для сна, всегда ориентируются на уровень безопасности, и если питомец спит рядом с вами, значит, он чувствует себя защищённым.

8. Копирование ваших привычек

Когда кошка сидит рядом с вами, наблюдает за вашими действиями и даже "читает" книгу или что-то подобное, это признак того, что она воспринимает вас как своего учителя. Исследования, опубликованные в Behavioural Processes, показали, что кошки могут перенимать поведение своих хозяев, что свидетельствует о высоком уровне социализации и доверия.

9. Игнорирование гостей — особые отношения

Если ваша кошка не обращает внимания на гостей, когда вы возвращаетесь домой, это вовсе не равнодушие. Напротив, это говорит о том, что она считает ваше возвращение частью своей рутины и принимает вас как часть своего мира. Кошки не нуждаются в демонстрации внимания к незнакомцам, если чувствуют безопасность и стабильность в отношениях с вами.

10. Поднятый хвост — кошачье приветствие

Поднятый вертикально хвост — это кошачий способ выразить радость и приветствие. Этот жест, согласно исследованиям из Болонского университета, используется только по отношению к тем, кого кошка считает "своими". Это поведение характерно для проявления дружеских и доверительных отношений.

Эти едва заметные знаки — это не просто случайные жесты. Они говорят о настоящей любви и привязанности со стороны вашей кошки. Внимательный хозяин всегда сможет распознать такие сигналы и укрепить связь с питомцем. Когда вы начинаете понимать язык тела своего друга, ваши отношения становятся гораздо глубже и насыщеннее.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

