Тянет поводок? Это не агрессия, а что-то гораздо более важное для вашей собаки

Собаки используют нос для исследования мира, помогая себе ориентироваться

4:17 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Прогулка для собаки — это не просто выход на улицу. Для нее это настоящая исследовательская миссия, в которой нос играет роль карты. Собаки воспринимают мир через запахи, которые помогают им ориентироваться в пространстве. Недавние исследования, проведенные Университетом Этвеша Лоранда, показали, что собаки могут анализировать до 200 запахов в минуту, составляя "ментальные слепки" местности, которые помогают им прокладывать путь.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Собака облизывает пол

Рывки поводка — не агрессия, а желание узнать больше

Доктор Александра Горовиц из Барнард-колледжа объясняет, что рывки поводка, когда собака пытается рвануть вперед, — это не попытка доминировать, а стремление добраться до очередной "информационной точки". Собака тянет, потому что ей нужно исследовать все запахи на пути, изучить каждый уголок, почерпнуть новую информацию о своем окружении.

Время для исследования и снижения тревожности

Американская ветеринарная ассоциация рекомендует выделять как минимум 20% времени на прогулке для того, чтобы питомец мог свободно исследовать свою среду. Это существенно снижает уровень тревожности у собак, особенно у тех, кто склонен к беспокойству. В ходе одного из исследований выяснилось, что такая практика помогает снизить уровень стресса у 67% собак.

Ограничения приводят к деструктивному поведению

Когда владельцы пытаются ограничить обнюхивание и исследование местности, это может приводить к накоплению невыплеснутой энергии. Кинологи из центра "Зоопсихология" утверждают, что это может спровоцировать деструктивное поведение у питомцев. Ведь, не удовлетворив свою потребность в исследовании, собака находит выход для энергии в домашних условиях, зачастую разрушая вещи.

Запаховые метки как социальные сети

Для собак запаховые метки — это своеобразные "социальные сети", через которые они могут узнать о соседях, их здоровье и состоянии, а также о том, кто проходил мимо ранее. Это позволяет животным следить за тем, кто и когда гулял по этому маршруту.

Новые запахи — новый опыт

Исследование, проведенное Кембриджским университетом, показало, что собаки предпочитают прогулки по маршрутам с новыми запахами. Это не только делает прогулку более интересной, но и стимулирует их когнитивную активность. Монотонные маршруты, наоборот, снижают активность мозга, делая прогулку менее увлекательной для питомца.

Собака как проводник

Интересно, что собаки могут вести своих хозяев, потому что их способность анализировать окружающую среду в 10 раз быстрее человеческой. Например, остановка у кустов для собаки занимает столько же времени, сколько для человека нужно, чтобы прочитать статью в газете. Это позволяет питомцу замечать детали, которые могут ускользать от внимания человека.

Мозг собаки активизируется при обнюхивании

По словам экспертов из журнала Current Biology, обнюхивание не только помогает собакам лучше ориентироваться, но и стимулирует их мозг. Процесс обнюхивания активирует гиппокамп и миндалевидное тело, которые ответственны за память и эмоции. Таким образом, запахи — это не только способ ориентироваться в пространстве, но и важный элемент когнитивного процесса.

Совместное приключение с питомцем

Позволяя собаке выбирать свой путь во время прогулки, хозяин укрепляет доверие к своему питомцу. Вместо того чтобы просто следовать за животным, вы превращаете обычную прогулку в совместное приключение. Это укрепляет связь между вами и вашим другом, и вы получаете возможность увидеть мир глазами собаки, почувствовать его носом.

Взаимодействие с питомцем через его нос

Завтра, взяв поводок, попробуйте немного изменить подход. Следуйте за питомцем хотя бы первые 100 метров. Вы заметите, как мир вокруг будет раскрывать перед вами свои новые грани, а ваш питомец откроет вам тайны, которые скрывает его нос.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

