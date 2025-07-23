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Каждую ночь кошка кричит на полную громкость: это не просто привычка — не игнорируйте эти сигналы

Ночные крики кошек: что они могут означать и как помочь питомцу
4:18
Зоосфера

Мяуканье для пушистых питомцев — это их способ общения с хозяином. Однако ночные крики могут свидетельствовать о разных проблемах, как психологических, так и физиологических. Чтобы своевременно обнаружить причину такого поведения, важно не только следить за состоянием здоровья кошки, но и обратиться к ветеринару. В этой статье мы рассмотрим, почему кошка может громко мяукать по ночам и ронять вещи, как скорректировать ее поведение и чего категорически делать нельзя.

Кошка ночью
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка ночью

Почему кошка мяукает по ночам

Многие владельцы кошек не всегда понимают причины ночных криков своих питомцев. Иногда кошки мяукают по ночам из-за скуки или недостатка физических нагрузок в течение дня. Но бывают и другие причины:

  • Физиологические:

Это могут быть проявления эмоций, голод (когда кошка требует еды), особенности породы или воспитания. Например, кошка может привыкнуть к тому, что хозяева встают ночью, когда она начинает требовать корм.

  • Патологические:

Ночные крики могут быть симптомом какого-либо заболевания, как физического, так и психологического. Это может быть, например, результатом стресса после длительного отсутствия хозяев, а также различных болезней с ярко выраженной симптоматикой. Кошка может мяукать из-за боли или других физиологических расстройств.

  • Порода:

Некоторые породы кошек, такие как ориентальные или балинезийские, отличаются любовью к вербальному общению и могут громко мяукать без видимой причины, просто "разговаривая" с хозяевами.

  • Проблемы со здоровьем:

Если кошка громко мяукает, особенно если она делает это в лотке, возможно, у нее проблемы с мочеиспусканием. Также нарушение стула, рвота или чрезмерная активность могут указывать на интоксикацию или наличие паразитов.

  • Манипуляции:

Кошки могут мяукать ночью, чтобы получить внимание или еду. Если хозяин реагирует на ночные крики, кошка продолжит использовать этот способ манипуляции.

  • Сбившийся режим:

Если кошка днем отдыхает и ночью активно охотится, ее режим может быть нарушен. Это может привести к ночным крикам, когда она не может найти выхода из своей энергии.

  • Половая охота:

Готовность кошки к спариванию — еще одна частая причина ночных криков. В этом случае, если вы не планируете заниматься разведением, кастрация или стерилизация — лучший способ решить проблему.

  • Привлечение внимания:

Кошки могут мяукать, чтобы получить свежую еду или изменить наполнитель в лотке. Чтобы избежать этого, важно уделять больше времени питомцу в течение дня и игнорировать его ночные крики.

  • Стресс:

Кошки могут мяукать из-за сильного стресса, например, после поездки в переноске или визита к ветеринару. Также стресс может возникать от ссор в семье или длительного отсутствия хозяев.

  • Борьба за территорию:

В доме, где есть несколько питомцев, кошки могут громко мяукать, защищая свою территорию. В таких случаях стоит обратиться к зоопсихологу.

Успокойте своего питомца

Если кошка начала мяукать по ночам, стоит обратиться к ветеринару, особенно если это поведение появилось внезапно. Не стоит самостоятельно давать питомцу успокоительные средства. Для того чтобы снизить ночные крики, можно попробовать следующее:

  • Уделите больше внимания питомцу днем, играйте с ним, чтобы он устал и мог спокойно спать ночью.
  • Поздний ужин, особенно влажный корм, может помочь кошке крепче спать.
  • Используйте специальные игрушки, чтобы развлечь питомца ночью.

Чего не нужно делать

Нельзя дразнить кошку, насильно удерживать ее в объятиях, запирать в отдельной комнате, бросать предметы или обливать водой. Эти методы не решат проблему и могут только усугубить стресс у животного. Также не стоит воспринимать ночные мяуканья как месть — кошки не имеют таких эмоций. Лучше игнорировать нежелательное поведение и поощрять питомца за спокойствие.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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