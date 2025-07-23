Каждую ночь кошка кричит на полную громкость: это не просто привычка — не игнорируйте эти сигналы

Ночные крики кошек: что они могут означать и как помочь питомцу

4:18 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Мяуканье для пушистых питомцев — это их способ общения с хозяином. Однако ночные крики могут свидетельствовать о разных проблемах, как психологических, так и физиологических. Чтобы своевременно обнаружить причину такого поведения, важно не только следить за состоянием здоровья кошки, но и обратиться к ветеринару. В этой статье мы рассмотрим, почему кошка может громко мяукать по ночам и ронять вещи, как скорректировать ее поведение и чего категорически делать нельзя.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошка ночью

Почему кошка мяукает по ночам

Многие владельцы кошек не всегда понимают причины ночных криков своих питомцев. Иногда кошки мяукают по ночам из-за скуки или недостатка физических нагрузок в течение дня. Но бывают и другие причины:

Физиологические:

Это могут быть проявления эмоций, голод (когда кошка требует еды), особенности породы или воспитания. Например, кошка может привыкнуть к тому, что хозяева встают ночью, когда она начинает требовать корм.

Патологические:

Ночные крики могут быть симптомом какого-либо заболевания, как физического, так и психологического. Это может быть, например, результатом стресса после длительного отсутствия хозяев, а также различных болезней с ярко выраженной симптоматикой. Кошка может мяукать из-за боли или других физиологических расстройств.

Порода:

Некоторые породы кошек, такие как ориентальные или балинезийские, отличаются любовью к вербальному общению и могут громко мяукать без видимой причины, просто "разговаривая" с хозяевами.

Проблемы со здоровьем:

Если кошка громко мяукает, особенно если она делает это в лотке, возможно, у нее проблемы с мочеиспусканием. Также нарушение стула, рвота или чрезмерная активность могут указывать на интоксикацию или наличие паразитов.

Манипуляции:

Кошки могут мяукать ночью, чтобы получить внимание или еду. Если хозяин реагирует на ночные крики, кошка продолжит использовать этот способ манипуляции.

Сбившийся режим:

Если кошка днем отдыхает и ночью активно охотится, ее режим может быть нарушен. Это может привести к ночным крикам, когда она не может найти выхода из своей энергии.

Половая охота:

Готовность кошки к спариванию — еще одна частая причина ночных криков. В этом случае, если вы не планируете заниматься разведением, кастрация или стерилизация — лучший способ решить проблему.

Привлечение внимания:

Кошки могут мяукать, чтобы получить свежую еду или изменить наполнитель в лотке. Чтобы избежать этого, важно уделять больше времени питомцу в течение дня и игнорировать его ночные крики.

Стресс:

Кошки могут мяукать из-за сильного стресса, например, после поездки в переноске или визита к ветеринару. Также стресс может возникать от ссор в семье или длительного отсутствия хозяев.

Борьба за территорию:

В доме, где есть несколько питомцев, кошки могут громко мяукать, защищая свою территорию. В таких случаях стоит обратиться к зоопсихологу.

Успокойте своего питомца

Если кошка начала мяукать по ночам, стоит обратиться к ветеринару, особенно если это поведение появилось внезапно. Не стоит самостоятельно давать питомцу успокоительные средства. Для того чтобы снизить ночные крики, можно попробовать следующее:

Уделите больше внимания питомцу днем, играйте с ним, чтобы он устал и мог спокойно спать ночью.

Поздний ужин, особенно влажный корм, может помочь кошке крепче спать.

Используйте специальные игрушки, чтобы развлечь питомца ночью.

Чего не нужно делать

Нельзя дразнить кошку, насильно удерживать ее в объятиях, запирать в отдельной комнате, бросать предметы или обливать водой. Эти методы не решат проблему и могут только усугубить стресс у животного. Также не стоит воспринимать ночные мяуканья как месть — кошки не имеют таких эмоций. Лучше игнорировать нежелательное поведение и поощрять питомца за спокойствие.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

