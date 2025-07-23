Что думают животные — понимание питомцев без слов: секреты, которые скрыты за новыми технологиями

Новый центр в Лондоне начнёт изучать сознание животных

1:43 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В Лондоне открывается уникальный научный центр, посвященный изучению сознания животных и взаимодействию между людьми и питомцами с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Искусственный интеллект животные

Новый Центр разумности животных Джереми Коллера, который начнет свою работу 30 сентября на базе Лондонской школы экономики и политических наук, получит финансирование в размере 4 миллионов фунтов стерлингов. Это уникальное исследование объединит экспертов из разных областей: нейронаук, философии и зоологии.

ИИ как инструмент для общения с питомцами

Основное внимание в центре будет уделено тому, как ИИ может помочь людям лучше понимать своих питомцев. В частности, ученые будут разрабатывать технологии, которые могут распознавать и интерпретировать сигналы, посылаемые животными: от жестов и мимики до звуков и поведенческих паттернов. Однако специалисты предупреждают, что все не так просто.

Риски и ограничения использования ИИ

Разработчики подчеркивают, что ИИ может порой генерировать "удобные" или вымышленные ответы, что в случае с животными может привести к негативным последствиям, особенно в вопросах их здоровья и благополучия. Поэтому безопасность и этика использования технологий станут важными приоритетами для нового центра.

В настоящее время нет международных стандартов, регулирующих использование ИИ в отношениях с животными. Новый центр намерен разработать этические нормы, чтобы обеспечить ответственное использование технологий и избежать злоупотреблений в этой чувствительной области.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

