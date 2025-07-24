Эта комбинация препаратов меняет правила игры в похудении для женщин за 50

Совмещение тирзепатида и гормональной терапии ускоряет потерю веса

4:11 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Недавнее исследование продемонстрировало, что комбинированное применение тирзепатида, препарата для контроля веса, и гормональной терапии в период менопаузы может значительно ускорить процесс снижения жировых отложений у женщин в постменопаузе. Это открытие стало важным шагом в разработке более эффективных методов борьбы с ожирением, особенно среди женщин, испытывающих последствия гормональных изменений.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Потеря веса в парке

Результаты исследования

На научной конференции Эндокринологического общества ENDO 2025, которая прошла в Сан-Франциско, было представлено исследование, в котором участвовали женщины с избыточным весом и ожирением в постменопаузе. Одним из ключевых выводов было то, что комбинация тирзепатида с гормональной терапией значительно улучшает результаты похудения по сравнению с применением только тирзепатида.

Исследование показало, что средняя потеря веса среди женщин, принимавших оба средства, составила 17 %, в то время как те, кто использовал только тирзепатид, потеряли в среднем 14 %. При этом вероятность потери более 20 % массы тела была значительно выше у группы, принимавшей комбинированную терапию — более чем в два раза.

"Эти данные впервые показывают, что совместное применение тирзепатида и гормональной терапии при менопаузе значительно повышает эффективность лечения у женщин в постменопаузе", — заявила доктор медицинских наук, научный сотрудник клиники Мэйо в Джексонвилле, Регина Кастанеда.

Причины затрудненного похудения в менопаузе

Менопауза сопровождается изменениями в гормональном фоне, что приводит к увеличению жировых отложений в области живота и снижению мышечной массы. Эти изменения также изменяют метаболизм, что затрудняет процесс похудения и повышает риски развития заболеваний сердца, диабета и других проблем со здоровьем. Женщины в этот период сталкиваются с рядом препятствий, которые мешают нормализовать вес, включая снижение уровня эстрогена и замедление обмена веществ.

Учитывая все эти сложности, важность поиска эффективных методов похудения для женщин в постменопаузе становится всё более очевидной.

Методология и результаты исследования

Для подтверждения гипотезы о том, что одновременный прием гормональной терапии может усиливать действие тирзепатида, исследователи использовали данные 120 женщин в постменопаузе. Средняя продолжительность наблюдения составила 18 месяцев. Из них 40 женщин принимали тирзепатид в сочетании с гормональной терапией, а 80 — только тирзепатид.

Результаты показали, что комбинация обоих препаратов дала лучшие результаты в снижении веса. В группе, которая получала комбинированную терапию, более 45 % женщин потеряли как минимум 20 % своей массы тела, тогда как среди тех, кто принимал только тирзепатид, такой результат достигли только 18 %.

Перспективы и важность дальнейших исследований

На основе этих результатов ученые подчеркнули важность дальнейших исследований, которые помогут лучше понять взаимодействие гормональной терапии и препаратов от ожирения. Это может значительно улучшить здоровье женщин в постменопаузе и снизить риски, связанные с избыточным весом.

Кроме того, специалисты отмечают необходимость разработки стратегий, которые сделают эти методы лечения доступными для большего числа женщин. Это потребует как дальнейших исследований, так и улучшения доступности препаратов и терапии.

Сочетание тирзепатида и гормональной терапии при менопаузе может стать важным шагом на пути к более эффективному контролю за весом у женщин в постменопаузе. Это открытие открывает новые горизонты в лечении ожирения и снижении рисков, связанных с избыточным весом в этот период жизни женщины.

Уточнения

Же́нщина — человек женского пола. Слово «женщина» обычно обозначает взрослого человека, а для обозначения ребёнка или подростка используются слова «девочка» и «девушка» соответственно.

