Тихий океан на грани: как глубоководная добыча полезных ископаемых влияет на подводных гигантов

Шум и отложения от добычи ископаемых нарушат поведение китов и дельфинов

4:03 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Глубоководная добыча полезных ископаемых в Тихом океане вызывает серьёзные опасения у учёных, особенно в отношении китов и дельфинов, включая редких и находящихся под угрозой исчезновения кашалотов. Шум и отложения, возникающие в результате добычи, могут нарушить их поведение и коммуникацию, что влечёт за собой риск для экосистемы.

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Тихоокеанская зона Клиппертона и её важность

Зона Клиппертона, расположенная в восточной части Тихого океана, представляет собой огромную территорию с глубокими водами и подводными горами. Канадская компания The Metals Company планирует исследовать эту территорию в поисках полиметаллических конкреций, что вызывает беспокойство среди экологов и учёных.

Недавние исследования обнаружили присутствие китов и дельфинов, в том числе кашалотов, в центральной части Тихого океана, и учёные выразили тревогу по поводу возможных последствий для этих и других морских видов.

Угроза для долгоживущих морских видов

Доктор из Эксетерского университета Кирстен Янг подчеркнула, что мы знаем крайне мало о экосистемах, расположенных в сотнях миль от берега, в том числе о глубоководных областях. Многие виды, обитающие в этих зонах, являются долгоживущими и медленнорастущими, что делает их особенно уязвимыми к изменениям в окружающей среде.

"Очень трудно предсказать, как добыча полезных ископаемых на морском дне может повлиять на эти виды и экосистемы в целом", — сказала Янг. "Эти риски необходимо срочно оценить".

Влияние шума на морских обитателей

Одной из основных угроз, связанных с добычей полезных ископаемых, является шум, который распространяется под водой на большие расстояния — возможно, на сотни километров. Это может серьёзно повлиять на виды, использующие звуки для коммуникации, например, рыбы и морские млекопитающие.

Исследования показали, что шум от горнодобывающих операций может маскировать важные социальные сигналы и сигналы, связанные с поиском пищи. Это создаёт дополнительные проблемы для китов и дельфинов, которые могут быть вынуждены покинуть свои критически важные места обитания.

Опрос китов и дельфинов: результат исследования

В ходе одного из исследований, проведённого с борта судна Greenpeace Arctic Sunrise, был проведён мониторинг китов и дельфинов. За 13 дней наблюдений учёные зафиксировали 74 акустических сигнала и шесть визуальных наблюдений. Среди наблюдаемых животных были кашалоты, дельфины Риссо, обыкновенные дельфины, а также 70 групп дельфинов, принадлежность которых к конкретным видам установить не удалось.

"Если добыча полезных ископаемых на морском дне станет реальностью, киты и дельфины будут подвергаться воздействию множества источников шума по всей толще воды", — объяснил доктор Янг.

Другой опасностью для морских видов является воздействие осадочных пород, образующихся в результате добычи полезных ископаемых. Эти шлейфы могут нарушить пищевые цепочки, влияя на жизнь рыб и других морских существ. Несмотря на это, воздействие этих шлейфов на экосистему изучено недостаточно.

Призыв к запрету добычи

Сотрудник из международной организации "Гринпис" Луиза Кассон заявила, что подтверждённое присутствие китообразных, в том числе кашалотов, в районах, где компания The Metals Company планирует вести добычу полезных ископаемых, является веским аргументом против начала коммерческой деятельности в этих зонах.

"Это чёткое предупреждение о необходимости запрета на начало таких опасных проектов", — подчеркнула Кассон.

Уточнения

Ти́хий океа́н (устар. Великий океан; англ. Pacific Ocean) — самый большой по площади и глубине океан на Земле. Расположен между материками Евразией и Австралией на западе, Северной и Южной Америкой на востоке, Антарктидой на юге.

