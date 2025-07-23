Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Огромные подводные каньоны в Антарктиде: чем они грозят мировому океану
Как правильно выбрасывать туалетную бумагу: советы по утилизации и очистке
РБК: доллары старого образца не запрещены, но их могут не принять за границей
Водители утверждают, что кондиционер необходимо обслуживать круглогодично
Безлимитное веселье на Карибах: чем заманивает новый курорт
В Британии скончалась кузина принцев Уильяма и Гарри — полиция расследует обстоятельства
Доллар в России: что повлияло на его падение до 73,9 рублей в июле
Идеальное фруктовое дерево для сада
Пластика лица: 4 процедуры, которые помогут вернуть идеальный овал и подтянутую кожу

Не так прост, как кажется: почему бельгийский гриффон — это питомец для настоящих ценителей

Бельгийский гриффон: идеальный компаньон для тех, кто живет в небольшой квартире
4:46
Зоосфера

Бельгийский гриффон — это маленькая собака с яркой индивидуальностью и приятным характером. В этой статье мы подробнее расскажем о особенностях породы, её характере, а также о том, как ухаживать за этим питомцем и кому он подойдёт.

Бельгийский гриффон на лужайке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Бельгийский гриффон на лужайке

Описание породы: что нужно знать

Бельгийский гриффон — это компактная порода, идеально подходящая для жизни в небольших квартирах. Несмотря на свой маленький размер, гриффоны обладают большим интеллектом и активностью. Они привязаны к своему хозяину и стараются проводить с ним как можно больше времени. Эти собаки не нуждаются в длительных прогулках, но требуют внимания и общения.

Ключевые характеристики

  • Размер: вес 3,5-6 кг, рост 18-25 см.
  • Шерсть: жёсткошерстная, с плотным подшерстком, не слишком длинная. На голове шерсть часто длиннее, что придаёт гриффонам особую прическу.
  • Окрас: черный, коричневый, рыжий, черно-рыжий с подпалинами.
  • Тип морды: брахицефал, с плоской мордочкой, что делает их менее приспособленными к жаркому климату.

История породы

Бельгийский гриффон был выведен в XIX веке в Брюсселе путём скрещивания жесткошерстных собак с мопсами и кинг-чарльз-спаниелями. Уже в 1883 году порода была официально признана. С тех пор гриффоны распространились по всему миру благодаря своей дружелюбной натуре и небольшому размеру.

Характер: что нужно знать

Бельгийский гриффон — это собака, которая обожает компанию своего владельца. Она не переносит одиночества и старается следовать за хозяином повсюду. Они не проявляют агрессии и отлично ладят с другими животными и детьми, но важно помнить о хрупкости их тела, особенно в отношениях с маленькими детьми.

Характеристика

  • Дружелюбие: общительные и ласковые, гриффоны любят быть в центре внимания.
  • Ум: высокий интеллект и способность к обучению. Гриффоны быстро усваивают команды, хотя могут проявлять некоторое упрямство.
  • Активность: порода активная, но не требует длительных прогулок. Они готовы играть, но также могут наслаждаться отдыхом на диване.

Уход и воспитание

Уход за бельгийским гриффоном несложен, но требует регулярности. Их шерсть нуждается в периодическом тримминге, а также в вычесывании во время линьки. Важно также приучить питомца к уходу за ушами и глазами с самого раннего возраста.

Советы по уходу

  • Чистка ушей и глаз: регулярная процедура, которая облегчает жизнь как вам, так и питомцу.
  • Тримминг: требуется пару раз в год для поддержания здоровья шерсти.
  • Стрижка когтей: важно, чтобы когти не были слишком длинными, иначе это может привести к проблемам с лапами.

Здоровье и проблемы

Бельгийские гриффоны, как и другие брахицефалы, могут сталкиваться с проблемами с дыханием и плохо переносят жару. Они также склонны к храпу во сне. В целом, порода отличается хорошим здоровьем, но важно следить за их состоянием, особенно в жаркое время года.

Основные проблемы здоровья

  • Проблемы с дыханием.
  • Склонность к ожирению.
  • Плохая переносимость высоких температур.

Как кормить бельгийского гриффона

Гриффоны — неприхотливы в еде, но важно следить за их весом, чтобы избежать ожирения. Выбирайте высококачественные корма или составьте сбалансированное домашнее питание, которое будет учитывать потребности этой маленькой, но активной собаки.

Преимущества и недостатки породы

Преимущества

  • Компактность: отлично подходят для жизни в небольших квартирах.
  • Интеллект: легко обучаются и быстро находят контакт с хозяином.
  • Крепкое здоровье: эта порода не склонна к генетическим заболеваниям.

Недостатки

  • Брахицефалия: проблемы с дыханием, особенно в жару.
  • Редкость породы: нахождение щенка может быть сложным и дорогим процессом.

Бельгийский гриффон — это идеальный питомец для тех, кто ищет компактного, умного и привязчивого компаньона. Он легко адаптируется к различным условиям жизни и станет отличным спутником как для активных людей, так и для тех, кто предпочитает спокойный отдых дома. Важно помнить о правильном уходе, внимании к здоровью и щедром проявлении любви к этому милому и верному питомцу.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных животных-компаньонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Популярное
История, скрытая под шумом рынков: мегаполис, в котором прошлое — не экспонат, а сосед

Манила — не просто столица, а город, где китайские улицы, испанские дома и филиппинские рынки сливаются в одно удивительное место, полное контрастов.

Манила включена в список крупнейших мегаполисов Юго-Восточной Азии — гиды
22 июля: День защитников неба Москвы, гамельнский крысолов и Треблинка
22 июля: День защитников неба Москвы, гамельнский крысолов и Треблинка
Странные, лучше сказать, безобразные факты творятся на пункте №4 при 2-й трудколонии… — писала газета К трудовому общежитию 22 июля 1962 года
23 июля: День китов и дельфинов, бой под Салтановкой и Майданек
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
Последние материалы
Тайны идеальной картошки фри: выбрали лучшую аэрофритюрницу из 12 протестированных
Врач предупредил Киркорова о побочных эффектах препарата для похудения
Тренер Бутова назвала утреннюю зарядку преимуществом для здоровья и энергии
Доктор Ракаева: при скрипе и нестабильности в колене необходимо обратиться к врачу
Стас Ярушин показал 11-летнего сына в день рождения мальчика
Берпи: эффективное упражнение для сжигания калорий — рекомендации по выполнению от тренеров
Тимур Родригез поделился пикантными кадрами с Катей Кабак из отеля в Таиланде
Настенная сушилка для посуды: решение для малых кухонь и экономии пространства
Компульсивное облизывание пола у собак может быть признаком гастрита или стресса
5000 лет назад: как древние общины могли перемещать камни для Стоунхенджа? Учёные раскрывают тайну
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.