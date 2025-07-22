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На курорте Роза Хутор поселилась капибара

Зоосфера

Капибара — первая в России водосвинка, обитающая на высоте около 1000 метров над уровнем моря.

Капибара на курорте Роза Хутор
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор
Капибара на курорте Роза Хутор

Капибары — самые крупные в мире представители грызунов. Их родиной считается Южная и Центральная Америка. Поселившаяся на Оленьей ферме курорта "Роза Хутор" капибара Оливия, родилась в одном из российских зоосадов. На горный курорт она прибыла в марте в возрасте полугода. В течение месяца животное проходило необходимый ветеринарный карантин и адаптацию. Сегодня Оливия уже свободно гуляет по территории Оленьей фермы в компании с патагонскими марами и калифорнийскими кроликами.

— В природе капибары могут обитать на высоте до 1300 метров над уровнем моря. Эти животные любят тепло, поэтому летние температуры в горах Сочи переносят хорошо. Ночует капибара в своем домике. Водосвинки обожают купаться, специально для Оливии на Оленьей ферме был создан небольшой бассейн на 200 литров, — рассказал руководитель Хаски Хутора и Оленьей фермы курорта "Роза Хутор" Сергей Есаулов.

В горах Сочи капибара находится под постоянным присмотром ветеринарного врача. В свои десять месяцев она уже весит 30 килограмм, взрослые особи могут достигать 60 килограмм.

— Капибара Оливия очень интересуется людьми, ей нравится общаться. Гости могут предложить капибаре лакомство, но навязчивого отношения не допускается, гладить и трогать Оливию нельзя. Специально для нее готовятся смеси из различных кормов, она очень любит сельдерей, тыкву, яблоки, а уж свежей травы в горах — в избытке. За спокойствием животных внимательно следят сопровождающие посетителей инструкторы, — пояснили на Оленьей ферме курорта "Роза Хутор".

Соседями капибары являются северные олени и европейские лани, рядом на Хаски Хуторе можно познакомиться с пушистыми хаски и маламутами. Работает Оленья ферма курорта "Роза Хутор" ежедневно с 10:00 до 17:00. Добраться до нее можно прогулявшись по пешеходной тропе Озерный траверс или на трансфере из Горной Олимпийской деревни к Верхнему озеру, который отправляется каждый час.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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