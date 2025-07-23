Шокирующее открытие: летучие мыши заражены несколькими вирусами, что может стать началом новой угрозы

Как заражение летучих мышей несколькими вирусами может привести к появлению новых штаммов коронавируса

5:22 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Недавнее исследование Сиднейского университета проливает свет на то, как летучие мыши могут стать природными инкубаторами для новых вариантов коронавируса. Этот проект исследует не только взаимодействие вирусов и летучих мышей, но и то, как распространение вирусов среди этих животных может предсказать появление новых опасных штаммов.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Летучая мышь в пещере

Как летучие мыши способствуют распространению вирусов

Летучие мыши играют важную роль в экосистемах, но по мере того как их среда обитания разрушится, а влияние стресса со стороны окружающей среды возрастет, увеличивается риск появления и распространения заболеваний. Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, помогает лучше понять, как и когда у летучих мышей появляются новые штаммы коронавируса. Ученые обнаружили, что молодые летучие мыши заражаются вирусами чаще, чем взрослые особи, и являются основным источником распространения вирусов среди других видов.

Исследования показали, что многие коронавирусы, эндемичные для летучих мышей, не представляют угрозы для человека. Однако, когда такие вирусы попадают в организм других животных, как это происходило с вирусами SARS или COVID-19, они могут стать опасными для человека через промежуточных животных-хозяев.

"Коронавирусы, как правило, не представляют серьёзной угрозы для летучих мышей", — пояснила доктор из Школы ветеринарных наук университета Элисон Пил.

Масштабное исследование и его результаты

За три года учёные собрали более 2500 образцов фекалий от летучих мышей, что позволило им отслеживать распространение коронавирусов. Образцы были взяты у чёрных и сероголовых летучих лисиц в разных районах Австралии. Исследования показали, что молодые летучие мыши, в период с марта по июль, когда они отлучаются от матери, имеют высокие уровни заражения коронавирусами. Особенно интересными стали случаи коинфекции — когда одно животное заражается несколькими вирусами одновременно.

"Мы были удивлены таким высоким уровнем коинфекции среди молодых летучих мышей", — сообщил доктор Пил.

Исследование выявило шесть коронавирусов, относящихся к нобековирусам, которые не представляют угрозы для человека. Среди них были три новых штамма, представляющие интерес для анализа, поскольку они связаны с более опасными вирусами, такими как SARS.

Эволюция коронавирусов и роль коинфекций

Одним из важных достижений исследования стало использование геномики для отслеживания заражений отдельных летучих мышей. Это позволило ученым более точно проследить, как коронавирусы распространяются в популяциях летучих мышей и как их эволюция может предсказать появление новых штаммов, которые могут представлять угрозу для людей.

"Наши результаты дают ценную модель для ученых, стремящихся понять, как возникают коронавирусы и как они могут представлять угрозу для летучих мышей и других животных", — добавил доктор из института медицинских исследований Уэстмид Джон-Себастьян Иден.

Исследование показало, что концентрация коинфекций среди молодых летучих мышей в определенные сезоны может помочь предсказать возможные риски для здоровья человека в будущем. Такой подход может стать основой для предсказания появления более опасных штаммов до того, как они начнут представлять угрозу для людей.

Влияние экосистемных факторов на здоровье летучих мышей

Доктор Пил отметила, что молодые летучие мыши более восприимчивы к инфекциям из-за недостаточно развитой иммунной системы, а также из-за стресса, связанного с адаптацией к новым условиям. Некоторые исследования показывают, что экосистемный стресс, вызванный изменениями в окружающей среде, также может ослабить иммунитет животных, делая их более уязвимыми для инфекций.

"Сокращение среды обитания и нехватка пищи могут вызвать стресс у летучих мышей, ослабить их иммунную систему и повысить восприимчивость к вирусам", — объяснила доктор Пил.

Необходимость дополнительных исследований

Несмотря на полученные результаты, ученые считают, что для полного понимания механизмов распространения коронавирусов среди летучих мышей необходимо проводить дополнительные исследования. Это поможет точнее прогнозировать появление новых штаммов и принимать меры для минимизации рисков для здоровья людей.

"Этот масштаб исследований редок в вирусологии, и он создаёт прочную основу для дальнейших исследований, особенно в контексте экосистемных изменений", — отметил доктор Пил.

Таким образом, исследования, направленные на понимание динамики распространения коронавирусов среди летучих мышей, помогут учёным не только прогнозировать возможные эпидемии, но и разработать стратегии для их предотвращения, уделяя внимание экологическим факторам, которые могут влиять на здоровье животных и человека.

Уточнения

Лету́чие мы́ши (лат. Microchiroptera) — обобщающее название для представителей отряда рукокрылых за исключением крыланов.

