Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врачи предупреждают о бактерии Vibrio в Турции: меры предосторожности
Момоа в тени: сын покорил Дюну 3 без единой подсказки отца
Бутылки на колёсах грузовиков помогают отслеживать оси и работу тормозов
6 аэропортов, которые становятся культурными символами: что скрыто за их архитектурой
Учёные рассказали, что вода не может быть чистой на 100%
Обновите питание смородины в конце июля для формирования крупного урожая
Как сохранить витамины при заморозке фруктов: советы от специалистов
Выплаты увеличатся для этой категории пенсионеров: каждый месяц дополнительно 19 129 рублей
Тушь уходит из повседневного макияжа — в моде минимализм и натуральность

Намордник может быть удобным: гид по выбору лучшего материала для вашего пса

Нейлон, металл или кожа: какой намордник подойдёт вашей собаке
2:22
Зоосфера

Выбор намордника для собаки зависит от её потребностей, породы и ситуации.

Собака в наморднике
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака в наморднике

Какие бывают намордники для собак: гайд по материалам

Каждый материал имеет свои плюсы и минусы, и в этом гиде мы расскажем о самых популярных вариантах, чтобы помочь вам сделать правильный выбор.

Пластиковые намордники

Пластиковые намордники — лёгкие и удобные для длительного ношения. Они идеально подходят для защиты от укусов и обучения собак. Такой намордник не мешает питомцу дышать, пить и получать угощения. Он легко чистится и быстро сохнет. Однако пластик менее прочен, чем другие материалы, и может не выдержать длительных нагрузок.

Кожаные намордники

Кожаные намордники часто имеют элегантный вид и бывают разных дизайнов, но модели в виде корзинки считаются лучшими. Они обеспечивают свободное дыхание и питьё, а также позволяют собаке получать лакомства. Однако, некоторые собаки могут снять кожаный намордник, что является минусом этого типа.

Нейлоновые намордники

Нейлоновые намордники, часто выполненные в виде мягких трубочек, легче надеть, чем корзинчатые. Они подходят для собак с приплюснутыми мордочками, но не обеспечивают такую свободу дыхания, как другие варианты. Это хороший выбор для коротких прогулок, но для длительного ношения они могут не подойти.

Груминговые намордники

Груминговые намордники, выполненные из сетки или ткани, используются для стрижки собак, которые проявляют агрессию. Они не позволяют питомцу пить или перекусить, но обеспечивают нормальное дыхание. Такие намордники не подходят для длительного ношения и не подходят для обучения.

Металлические намордники

Металлические намордники — самые прочные, но и самые тяжёлые. Они идеально подходят для собак, склонных к агрессии, так как они обеспечивают высокую степень безопасности. Однако их вес и конструкция делают их менее комфортными для долгого ношения.

Выбор намордника зависит от потребностей вашей собаки, и важно учитывать, какой тип будет наиболее удобен для неё в различных ситуациях.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Популярное
История, скрытая под шумом рынков: мегаполис, в котором прошлое — не экспонат, а сосед

Манила — не просто столица, а город, где китайские улицы, испанские дома и филиппинские рынки сливаются в одно удивительное место, полное контрастов.

Манила включена в список крупнейших мегаполисов Юго-Восточной Азии — гиды
22 июля: День защитников неба Москвы, гамельнский крысолов и Треблинка
22 июля: День защитников неба Москвы, гамельнский крысолов и Треблинка
Странные, лучше сказать, безобразные факты творятся на пункте №4 при 2-й трудколонии… — писала газета К трудовому общежитию 22 июля 1962 года
23 июля: День китов и дельфинов, бой под Салтановкой и Майданек
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
Последние материалы
Как сохранить витамины при заморозке фруктов: советы от специалистов
Выплаты увеличатся для этой категории пенсионеров: каждый месяц дополнительно 19 129 рублей
Тушь уходит из повседневного макияжа — в моде минимализм и натуральность
Психологический разбор: почему Собчак не боится быть собой
Как освежить дом с помощью лимонной цедры: простой и экологичный способ
HR-эксперт Мурадян: в России на одного сварщика приходится 12 вакансий
Ford Explorer стал лидером продаж среди среднеразмерных внедорожников в США
Иван Добронравов рассказал о влиянии Василия Шукшина на свою карьеру
Как искусственный интеллект меняет требования к кадрам в банковской сфере: мнение эксперта
Подкормите луковицы лилий в июле, чтобы обеспечить пышное цветение в 2026 году
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.