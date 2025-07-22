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Почему кот всё время голоден: ошибка может скрываться в самой миске

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1:34
Зоосфера

Многие владельцы кошек сталкиваются с тем, что питомец, едва доев, сразу снова просит корм. Кажется, будто кот вечно голоден. Однако чаще всего дело вовсе не в ненасытном аппетите.

Кошка ест корм
Фото: https://www.freepik.com
Кошка ест корм

Кот всегда просит добавки после еды: причина может быть неожиданной

Причина может скрываться в банальной форме миски. Если она узкая и глубокая, корм скапливается в центре, и животному визуально кажется, что порция очень маленькая. Кот быстро съедает корм и тут же просит добавки, хотя по факту уже получил необходимое количество калорий.

Такой «визуальный обман» заставляет питомца ощущать недоедание, провоцируя переедание и, как следствие, риск ожирения.

Как исправить ситуацию

Решение простое — заменить посуду. Вместо глубокой и узкой миски лучше выбрать широкую и плоскую. В ней корм равномерно распределяется по поверхности, и коту визуально кажется, что еда есть, и её достаточно.

В результате питомец ест медленнее, насыщается вовремя и реже просит добавку.

Психология кормления — важнее, чем кажется

Такой простой приём помогает не только контролировать количество потребляемой пищи, но и формирует здоровую пищевую привычку. Это особенно актуально для домашних кошек, склонных к перееданию из-за скуки.

Если кот стабильно выпрашивает корм, стоит оценить не только объём порции, но и форму миски — иногда дело в ней.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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