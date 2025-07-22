Когда жеребец стоит, как особняк в Монако: три легенды, покорившие мир элитных скачек

Названы три самых дорогих жеребца в истории конного спорта

1:44 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В мире конного спорта есть свои легенды — лошади, за которых платят десятки миллионов долларов.

Фото: commons.wikimedia.org by Cycle3 26W, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Конь породы Pura Raza Española

Самые дорогие жеребцы в истории: когда цена за лошадь сравнима с самолётом

Такие суммы кажутся фантастическими, но объясняются уникальным сочетанием генетики, спортивных побед и племенного потенциала.

Фусаичи Пегасус — абсолютный рекордсмен

Этот чистокровный жеребец вошёл в историю, когда в 2000 году выиграл Кентуккийское дерби. Сразу после победы его купила корпорация Coolmore Stud за рекордные 70 миллионов долларов — самая высокая сумма, когда-либо заплаченная за лошадь. Хотя в скачках он больше не блистал, в племенном деле показал себя выдающимся производителем — многие его потомки стали чемпионами.

Шариф Танцор — гордость 1980-х

Жеребец арабского владельца, выведенный от знаменитого Northern Dancer, прославился победой в Ирландском дерби и был продан за 40 миллионов долларов. В своё время он стал символом элитного разведения.

Мурлендс Тотилас — звезда выездки

Голландский теплокровный жеребец стал первым в истории, кто набрал свыше 90 % в общем зачёте на международных соревнованиях по выездке. В 2010 году его приобрели за 21 миллион долларов. Он не участвовал в скачках, но изменил саму суть выездки: грация, техника и эмоциональность Тотиласа вдохновили новое поколение спортсменов.

Эти лошади стали не просто спортивными звёздами — они вошли в историю как живые сокровища конного мира.

Уточнения

Ло́шади - единственный современный род семейства лошадиных (Equidae) отряда непарнокопытных.



