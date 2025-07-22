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Голуби теряют пальцы, и в этом виноваты не болезни — причина рядом с нами

Французские учёные выяснили, почему у городских голубей нет пальцев
1:40
Зоосфера

Многие замечали: среди городских голубей часто встречаются птицы с изувеченными лапами — без пальцев или с заметными деформациями. Это не случайность и не врождённые аномалии, а прямое следствие человеческой деятельности.

Голуби на балконе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Голуби на балконе

Почему у городских голубей нет пальцев

Французские учёные из Центра экологии в Париже исследовали популяцию голубей и выяснили, что около 20 % городских птиц страдают от потерь пальцев. Инфекции и болезни при этом исключили. Истинная причина — мусор.

Один из самых опасных факторов — это выброшенные волосы и нити, особенно из парикмахерских. Эти тонкие волокна, попав на улицы, обвиваются вокруг голубиных лап. Нарушается кровоток, начинается некроз, и в итоге птица теряет пальцы.

Чем грязнее район — тем выше риск

Ученые также заметили: травмы лап у голубей чаще встречаются в районах с высокой плотностью населения и загрязнением воздуха. Это ещё раз доказывает, что проблема — в мусоре, а не в природе самих птиц.

Голуби выживают там, где мы загрязняем

Голуби давно стали частью городской жизни — они живут на крышах, карнизах, поедают оставшуюся еду, прячутся в нишах зданий. Мы их почти не замечаем. Но именно мы создаём среду, в которой птицы калечатся, просто пытаясь выжить.

Состояние лап голубей — это отражение того, насколько небезопасной может быть среда, где мусор стал нормой. И этот сигнал стоит услышать.

Уточнения

Го́луби - род птиц из семейства голубиных.

Автор Дмитрий Тезнев
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