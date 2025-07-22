Скрытые враги в миске вашего питомца: что категорически нельзя давать при проблемах с пищеварением

Пищеварительные нарушения и болезни печени у кошек и собак — частая причина снижения качества их жизни. Однако при своевременном внимании, заботе и правильно подобранном рационе можно не только облегчить состояние питомца, но и замедлить развитие болезни.
Наиболее распространённые причины нарушений:
Симптомы могут быть схожими: потеря аппетита, рвота, вздутие живота, проблемы со стулом, неприятный запах из пасти, вялость, резкая потеря веса и изменения в шерсти.
Чем опасны болезни печени
Печень отвечает за детоксикацию, синтез белков и выработку желчи. Если её работа нарушается, в организме накапливаются токсины, что может привести к тяжёлым последствиям — от асцита до серьёзных осложнений.
Как лечат и диагностируют
При первых симптомах важно сразу обратиться к ветеринару. После осмотра может потребоваться УЗИ, анализы крови и кала. Помимо медикаментов, обязательным элементом лечения становится специальная диета.
Роль питания при болезнях ЖКТ и печени
Правильный корм помогает:
Что исключить из рациона:
Принципы питания для питомцев с заболеваниями:
Регулярные ветеринарные осмотры и внимание к питанию — основа профилактики и поддержки здоровья.
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