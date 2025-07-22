Скрытые враги в миске вашего питомца: что категорически нельзя давать при проблемах с пищеварением

Какие продукты исключить из рациона питомца при проблемах с ЖКТ

2:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Пищеварительные нарушения и болезни печени у кошек и собак — частая причина снижения качества их жизни. Однако при своевременном внимании, заботе и правильно подобранном рационе можно не только облегчить состояние питомца, но и замедлить развитие болезни.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кошка ест

Как помочь питомцу при проблемах с пищеварением и печенью

Наиболее распространённые причины нарушений:

вирусные и бактериальные инфекции;

заражение паразитами;

травмы ЖКТ (например, от проглоченного предмета);

неправильное или некачественное питание.

Симптомы могут быть схожими: потеря аппетита, рвота, вздутие живота, проблемы со стулом, неприятный запах из пасти, вялость, резкая потеря веса и изменения в шерсти.

Чем опасны болезни печени

Печень отвечает за детоксикацию, синтез белков и выработку желчи. Если её работа нарушается, в организме накапливаются токсины, что может привести к тяжёлым последствиям — от асцита до серьёзных осложнений.

Как лечат и диагностируют

При первых симптомах важно сразу обратиться к ветеринару. После осмотра может потребоваться УЗИ, анализы крови и кала. Помимо медикаментов, обязательным элементом лечения становится специальная диета.

Роль питания при болезнях ЖКТ и печени

Правильный корм помогает:

снизить нагрузку на ЖКТ и печень;

предотвратить аллергические реакции;

восполнить недостающие нутриенты.

Что исключить из рациона:

жирную еду (усугубляет состояние);

чеснок, лук, шоколад, кофе и кислые продукты (токсичны и раздражают слизистые).

Принципы питания для питомцев с заболеваниями:

Высокая усвояемость корма. Умеренное содержание белка, жира и углеводов. Один источник белка для снижения риска аллергии. Достаточное количество клетчатки для поддержания микрофлоры. Отказ от лакомств во время лечения.

Регулярные ветеринарные осмотры и внимание к питанию — основа профилактики и поддержки здоровья.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



