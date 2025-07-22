Горбатые киты начали мигрировать раньше — и это может быть началом экологической катастрофы

Сдвиг миграции горбатых китов наблюдается по всему миру, от Австралии до США

4:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Горбатые киты — величественные создания, ежегодно преодолевающие тысячи километров, мигрируя между антарктическими водами, где они кормятся, и тропическими регионами, где размножаются. Эти долгие путешествия всегда зависели от стабильных экологических условий. Но теперь исследователи заметили тревожные изменения: горбатые киты начинают свои миграции на несколько недель раньше, что может свидетельствовать о более серьезных экологических изменениях в океанах.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Горбатый кит в океане

Изменения в миграции горбатых китов

Исследования, проведённые учеными, показали, что с 2003 по 2024 год пик миграции горбатых китов сместился с начала октября на середину сентября. Это значит, что китам приходится покидать места кормления и отправляться в более тёплые воды на три недели раньше. Что это может означать?

Быстрее, чем раньше: один из авторов исследования, отметила, что этот сдвиг был зафиксирован у разных групп китов — как у взрослых самцов, так и у матерей с детенышами.

Глобальные тенденции: не только в Австралии, но и в других частях света, таких как Калифорния и Южная Америка, наблюдается похожая картина. Время миграции меняется и у других видов животных, таких как птицы.

Причины ранней миграции

Что же заставляет китов покидать свои привычные места раньше? Ответ может скрываться в состоянии экосистемы, в частности, в изменении климата:

Меньше льда и криля: основной пищей горбатых китов является антарктический криль, который питается в основном с помощью морского льда. Но с 2016 года площадь льда резко сократилась, что приводит к нехватке пищи для китов.

основной пищей горбатых китов является антарктический криль, который питается в основном с помощью морского льда. Но с 2016 года площадь льда резко сократилась, что приводит к нехватке пищи для китов. Изменения в экосистеме: как показывает экологическая статистика, меньшая площадь льда и низкие уровни хлорофилла-а (маркера продуктивности океана) коррелируют с более ранними миграциями китов.

Воздействие человеческой деятельности

Все эти изменения происходят на фоне растущего давления, оказываемого на экосистему Южного океана. Например, количество горбатых китов, восстановившихся после почти полного исчезновения в 1960-х годах, увеличилось до 40 000 особей. Но чем больше китов, тем выше конкуренция за криль. К тому же увеличивается промышленный промысел криля для производства рыбы и пищевых добавок.

Эти изменения в миграции не связаны с перенаселенностью китов, а скорее с более глубинными проблемами, вызванными изменениями климата и состоянием экосистем.

Проблемы с энергией и репродукцией

Несмотря на высокую выносливость, с которой горбатые киты восстанавливаются после трудных периодов, более быстрые изменения в окружающей среде могут привести к увеличению энергетических затрат на миграцию и размножение.

Риски для рождаемости: если эти изменения продолжатся, самки китов могут не иметь достаточно энергии, чтобы успешно размножаться, рожать детенышей и обеспечивать их нагулами.

если эти изменения продолжатся, самки китов могут не иметь достаточно энергии, чтобы успешно размножаться, рожать детенышей и обеспечивать их нагулами. Новые вызовы: если миграции китов смещаются на более ранние сроки, это может существенно повлиять на их репродуктивный успех.

Миграция китов как индикатор изменений в океане

Миграции горбатых китов служат важным индикатором для учёных, отслеживающих состояние экосистем. Эти изменения сигнализируют о более масштабных нарушениях в морской экосистеме, которые могут повлиять на биоразнообразие и стабильность океанических экосистем.

Знание о миграции китов помогает понять, как быстро происходят изменения в Южном океане и как это может повлиять на другие виды животных, связанных с морскими экосистемами.

Пока горбатые киты продолжают свои долгие путешествия, их ранние миграции напоминают нам о том, что климатические изменения быстро и незаметно влияют на жизнь на нашей планете.

Уточнения

Горба́ч или горба́тый кит, или длиннору́кий полоса́тик (лат. Megaptera novaeangliae), — вид морских млекопитающих семейства полосатиковых китов парвотряда усатых китов.

