Горбатые киты начали мигрировать раньше — и это может быть началом экологической катастрофы

Горбатые киты — величественные создания, ежегодно преодолевающие тысячи километров, мигрируя между антарктическими водами, где они кормятся, и тропическими регионами, где размножаются. Эти долгие путешествия всегда зависели от стабильных экологических условий. Но теперь исследователи заметили тревожные изменения: горбатые киты начинают свои миграции на несколько недель раньше, что может свидетельствовать о более серьезных экологических изменениях в океанах.
Исследования, проведённые учеными, показали, что с 2003 по 2024 год пик миграции горбатых китов сместился с начала октября на середину сентября. Это значит, что китам приходится покидать места кормления и отправляться в более тёплые воды на три недели раньше. Что это может означать?
Быстрее, чем раньше: один из авторов исследования, отметила, что этот сдвиг был зафиксирован у разных групп китов — как у взрослых самцов, так и у матерей с детенышами.
Глобальные тенденции: не только в Австралии, но и в других частях света, таких как Калифорния и Южная Америка, наблюдается похожая картина. Время миграции меняется и у других видов животных, таких как птицы.
Что же заставляет китов покидать свои привычные места раньше? Ответ может скрываться в состоянии экосистемы, в частности, в изменении климата:
Все эти изменения происходят на фоне растущего давления, оказываемого на экосистему Южного океана. Например, количество горбатых китов, восстановившихся после почти полного исчезновения в 1960-х годах, увеличилось до 40 000 особей. Но чем больше китов, тем выше конкуренция за криль. К тому же увеличивается промышленный промысел криля для производства рыбы и пищевых добавок.
Эти изменения в миграции не связаны с перенаселенностью китов, а скорее с более глубинными проблемами, вызванными изменениями климата и состоянием экосистем.
Несмотря на высокую выносливость, с которой горбатые киты восстанавливаются после трудных периодов, более быстрые изменения в окружающей среде могут привести к увеличению энергетических затрат на миграцию и размножение.
Миграции горбатых китов служат важным индикатором для учёных, отслеживающих состояние экосистем. Эти изменения сигнализируют о более масштабных нарушениях в морской экосистеме, которые могут повлиять на биоразнообразие и стабильность океанических экосистем.
Знание о миграции китов помогает понять, как быстро происходят изменения в Южном океане и как это может повлиять на другие виды животных, связанных с морскими экосистемами.
Пока горбатые киты продолжают свои долгие путешествия, их ранние миграции напоминают нам о том, что климатические изменения быстро и незаметно влияют на жизнь на нашей планете.
Горба́ч или горба́тый кит, или длиннору́кий полоса́тик (лат. Megaptera novaeangliae), — вид морских млекопитающих семейства полосатиковых китов парвотряда усатых китов.
Манила — не просто столица, а город, где китайские улицы, испанские дома и филиппинские рынки сливаются в одно удивительное место, полное контрастов.