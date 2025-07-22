Не просто рыбы-ящеры: у этих существ были челюсти, способные ломать панцири

Учёные воссоздали укус ихтиозавров на основе томографии черепа

2:28 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Более двухсот лет назад будущая пионерка палеонтологии Мэри Эннинг обнаружила первых ихтиозавров в английском Лайм-Реджисе. Продажа окаменелости позволила её семье прожить полгода, а сама находка положила начало изучению этих морских рептилий.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Доисторический морской хищник

Название "ихтиозавр" переводится как "рыбоящер" и хорошо отражает внешность этих существ: они напоминают дельфинов, но с характерными рептильными чертами. Несмотря на общие черты, анатомия ихтиозавров заметно различалась — у одних была длинная узкая морда, у других — короткая и широкая.

Исследование в формате 3D

Новое исследование, проведённое учёными Бристольского университета, позволило глубже понять особенности строения черепа этих древних хищников. В отличие от плоских находок Эннинг, образцы из нижнеюрского местонахождения Строберри-Бэнк в Илминстере обладают прекрасной трёхмерной сохранностью.

С помощью компьютерной томографии исследователи создали цифровые модели черепов и провели стресс-тестирование, симулируя силу укуса. Это позволило определить, как работали челюсти у разных типов ихтиозавров.

Быстрый или сильный

Результаты анализа показали: узкомордые ихтиозавры имели быстрый, но слабый укус — вероятно, они охотились на подвижную добычу. Широкомордые, напротив, демонстрировали медленный, но мощный укус, что делало их подходящими хищниками для охоты на медленных животных с прочным панцирем.

Такой пищевой раздел позволял этим видам сосуществовать в одной экосистеме, не конкурируя друг с другом за еду.

Уроки от юрских океанов

Исследование демонстрирует, насколько важен инженерный подход к изучению древней фауны. Вместо догадок — точные модели, цифровая реконструкция и функциональный анализ.

Интересно, что современные морские хищники, вроде акул или косаток, более универсальны в питании. А у ихтиозавров уже в юрском периоде сформировались чёткие пищевые ниши, что помогало поддерживать баланс в древних морях.

Ученые считают, что метод можно применить и к другим морским рептилиям, включая плезиозавров и доисторических крокодилов, чтобы глубже понять мир древних океанов.

Уточнения

Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом позвоночных, ещё ранее — классом.

