Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт по безопасности рассказал, как обезопасить ребенка от преступников через кодовое слово
Рита Дакота получила травму головы в инциденте с деревянной балкой на Бали
Муравьи покидают участок после обработки перцем и фенхелем
Политолог Баширов: Умеров поедет на переговоры по указанию Трампа
Названы растительные продукты, улучшающие качество сна — рекомендации Маховой
Йога, пилатес и прогулки помогают справиться с тревожностью и улучшают настроение
Этапы строительства дома под ключ — рекомендации генерального директора ГК РУБКОФФ
Виктория Боня объяснила, почему подделать покорение Эвереста нельзя
Фармацевт Кардаш объяснил правила деления таблеток и приема капсул

Не просто рыбы-ящеры: у этих существ были челюсти, способные ломать панцири

Учёные воссоздали укус ихтиозавров на основе томографии черепа
2:28
Зоосфера

Более двухсот лет назад будущая пионерка палеонтологии Мэри Эннинг обнаружила первых ихтиозавров в английском Лайм-Реджисе. Продажа окаменелости позволила её семье прожить полгода, а сама находка положила начало изучению этих морских рептилий.

Доисторический морской хищник
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Доисторический морской хищник

Название "ихтиозавр" переводится как "рыбоящер" и хорошо отражает внешность этих существ: они напоминают дельфинов, но с характерными рептильными чертами. Несмотря на общие черты, анатомия ихтиозавров заметно различалась — у одних была длинная узкая морда, у других — короткая и широкая.

Исследование в формате 3D

Новое исследование, проведённое учёными Бристольского университета, позволило глубже понять особенности строения черепа этих древних хищников. В отличие от плоских находок Эннинг, образцы из нижнеюрского местонахождения Строберри-Бэнк в Илминстере обладают прекрасной трёхмерной сохранностью.

С помощью компьютерной томографии исследователи создали цифровые модели черепов и провели стресс-тестирование, симулируя силу укуса. Это позволило определить, как работали челюсти у разных типов ихтиозавров.

Быстрый или сильный

Результаты анализа показали: узкомордые ихтиозавры имели быстрый, но слабый укус — вероятно, они охотились на подвижную добычу. Широкомордые, напротив, демонстрировали медленный, но мощный укус, что делало их подходящими хищниками для охоты на медленных животных с прочным панцирем.

Такой пищевой раздел позволял этим видам сосуществовать в одной экосистеме, не конкурируя друг с другом за еду.

Уроки от юрских океанов

Исследование демонстрирует, насколько важен инженерный подход к изучению древней фауны. Вместо догадок — точные модели, цифровая реконструкция и функциональный анализ.

Интересно, что современные морские хищники, вроде акул или косаток, более универсальны в питании. А у ихтиозавров уже в юрском периоде сформировались чёткие пищевые ниши, что помогало поддерживать баланс в древних морях.

Ученые считают, что метод можно применить и к другим морским рептилиям, включая плезиозавров и доисторических крокодилов, чтобы глубже понять мир древних океанов.

Уточнения

Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом позвоночных, ещё ранее — классом.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Популярное
История, скрытая под шумом рынков: мегаполис, в котором прошлое — не экспонат, а сосед

Манила — не просто столица, а город, где китайские улицы, испанские дома и филиппинские рынки сливаются в одно удивительное место, полное контрастов.

Манила включена в список крупнейших мегаполисов Юго-Восточной Азии — гиды
Фитнес-специалисты советуют жим и подъёмы гантелей сидя для эффективной тренировки рук
Бицепс как у супергероя, трицепс как у скульптуры — и всё это не выходя из дома
Гуанчжоу: от туманного утра до ярких огней — как город с тысячелетней историей захватывает будущее
Деревни, где время остановилось: что скрывают китайские поселения, где нет магазинов и асфальта
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Пекин выходит за рамки времени: как столица Китая живёт в разных эпохах одновременно
Хотя термометр показывал восемь градусов тепла, благодаря резкому ветру ощущался совсем осенний холод… — писала газета Новости дня 21 июля 1904 года
21 июля: первый Романов, русско-турецкая война и человек на Луне
21 июля: первый Романов, русско-турецкая война и человек на Луне
Последние материалы
Вассерман объяснил цель введения в школах предмета «духовно-нравственная культура России»
Прохор Шаляпин поддержал Валю Карнавал в непростой ситуации
Депутат Колесник: Украина усиливает переговорные позиции атаками под Курском
США и Канада конфликтуют из-за пиломатериалов: что ждёт рынок строительных материалов
Ошибки в уходе за волосами: вот что нельзя делать для сохранения их здоровья
Гвинет Пэлтроу о свадьбе Брэда Питта: что она действительно чувствовала?
FIE допустила российских фехтовальщиков к ЧМ-2025 в нейтральном статусе
Анализ 74 кухонь в Европе показал: большинство бактерий неопасны для человека
Рекомендация специалистов: менять масло в автомате каждые 40–60 тысяч км
Кошки выражают привязанность через позы, голос и выбор места сна
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.