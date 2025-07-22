Буря — не враг: как птицы обманули природу и научились спасаться в эпицентре шторма

Пелагические морские птицы, которые проводят почти всю жизнь вдали от суши, до сих пор остаются слабо изученными. За их поведением трудно наблюдать: они редко появляются на земле и делают это лишь для размножения и выведения потомства.
Новое длительное исследование, проведённое Университетом Суонси в Великобритании, позволило заглянуть в одну из самых таинственных сторон жизни этих птиц — их поведение во время сильнейших штормов. Объектом наблюдения стали буревестники, обитающие в Японском море.
Команда учёных из Великобритании и Японии в течение 11 лет оснащала взрослых буревестников GPS-трекерами, отслеживая их перемещения в открытом океане. Когда собранные данные сопоставили с информацией о погодных условиях, результаты оказались неожиданными.
Учёные обнаружили, что буревестники не старались облететь штормовую зону, как можно было бы ожидать, а, напротив, направлялись прямо в её эпицентр. Более того, некоторые птицы следовали за штормом часами, находясь в зоне сильнейшего ветра.
Исследователи считают, что такое поведение помогает птицам избежать более опасной участи — быть унесёнными ветром на сушу. Там они не приспособлены к посадке и передвижению, а потому рискуют получить травмы или погибнуть.
Буревестники, как и альбатросы, используют ветер для полёта без особых усилий. Однако когда скорость ветра превышает пределы их возможностей, птицы теряют контроль и начинают дрейфовать. В таких условиях движение в сторону центра шторма становится, как ни парадоксально, стратегией спасения.
Некоторые буревестники всё же избегают шторма, облетая его с внешней стороны, но только если находятся далеко от суши. Это может объяснить, почему после сильных штормов на берегу находят множество ослабленных молодых птиц. У них нет точного понимания, где проходит береговая линия, и нет опыта, чтобы выбрать безопасный маршрут.
Бу́ря — собирательное понятие, обозначающее очень сильный ветер (а также сильное волнение на море), возникающий по различным причинам и в разных областях Земли.
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