Буря — не враг: как птицы обманули природу и научились спасаться в эпицентре шторма

Буревестники направляются в эпицентр шторма, избегая выноса на сушу

2:19 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Пелагические морские птицы, которые проводят почти всю жизнь вдали от суши, до сих пор остаются слабо изученными. За их поведением трудно наблюдать: они редко появляются на земле и делают это лишь для размножения и выведения потомства.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шторм

Исследование в Японском море

Новое длительное исследование, проведённое Университетом Суонси в Великобритании, позволило заглянуть в одну из самых таинственных сторон жизни этих птиц — их поведение во время сильнейших штормов. Объектом наблюдения стали буревестники, обитающие в Японском море.

11 лет наблюдений

Команда учёных из Великобритании и Японии в течение 11 лет оснащала взрослых буревестников GPS-трекерами, отслеживая их перемещения в открытом океане. Когда собранные данные сопоставили с информацией о погодных условиях, результаты оказались неожиданными.

В центр шторма — осознанно

Учёные обнаружили, что буревестники не старались облететь штормовую зону, как можно было бы ожидать, а, напротив, направлялись прямо в её эпицентр. Более того, некоторые птицы следовали за штормом часами, находясь в зоне сильнейшего ветра.

Логика выживания

Исследователи считают, что такое поведение помогает птицам избежать более опасной участи — быть унесёнными ветром на сушу. Там они не приспособлены к посадке и передвижению, а потому рискуют получить травмы или погибнуть.

Полёт по грани

Буревестники, как и альбатросы, используют ветер для полёта без особых усилий. Однако когда скорость ветра превышает пределы их возможностей, птицы теряют контроль и начинают дрейфовать. В таких условиях движение в сторону центра шторма становится, как ни парадоксально, стратегией спасения.

Опасность для неопытных

Некоторые буревестники всё же избегают шторма, облетая его с внешней стороны, но только если находятся далеко от суши. Это может объяснить, почему после сильных штормов на берегу находят множество ослабленных молодых птиц. У них нет точного понимания, где проходит береговая линия, и нет опыта, чтобы выбрать безопасный маршрут.

Уточнения

Бу́ря — собирательное понятие, обозначающее очень сильный ветер (а также сильное волнение на море), возникающий по различным причинам и в разных областях Земли.

