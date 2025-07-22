Как заработать на кошке? Подписка на питомца за 500 рублей помогает животному и радует владельцев

В Москве предлагают подписку на кошку с ежедневными фото за 500 рублей

2:32 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Москвичи всегда славились своей изобретательностью, а теперь они нашли необычный способ заработать на своих питомцах. В одном из свежих объявлений на городской доске объявлений "Авито" появился любопытный сервис — подписка на кошку. За 500 рублей в месяц жители столицы могут получить доступ к эксклюзивным фотографиям и видео от крохи по имени Милка.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Кошка Девон Рекс

Что предлагает подписка на кошку

Милка — девон-рекс, энергичная и веселая кошка, которая, по мнению ее "родителей", приносит в дом массу позитива. Автор объявления заявляет, что Милка, несмотря на свои "болезни", борется с ними с помощью заботы и любви. В рамках подписки на животное владельцы обещают делиться с подписчиками ежедневными фотографиями и видеозаписями, которые поднимут настроение на весь день.

Примечательно, что деньги, полученные от подписок, будут направляться на содержание животного: корм, одежду и лечение. Несмотря на шутливый тон объявления, предложенный сервис пользуется интересом, так как многие ценят возможность следить за милыми питомцами, не выходя из дома.

Как это работает

Для того чтобы стать подписчиком, нужно заплатить 500 рублей за месяц и получить доступ к закрытому каналу с контентом. Обещание ежедневных фото и видео с животным вполне реальное, ведь по описанию кошка активная, смешная и готова дарить позитив своим зрителям. В "премиум подписке" владельцы Милки предлагают искренний взгляд на жизнь кошки, ее ежедневные приключения и милые моменты.

Причины для подписки

Поддержка питомца : все деньги идут на содержание Милки, что помогает владельцам обеспечить ее необходимыми кормами, одеждой и лечением.

: все деньги идут на содержание Милки, что помогает владельцам обеспечить ее необходимыми кормами, одеждой и лечением. Позитивный контент : каждое фото и видео с Милкой обещает приносить заряд позитива и улучшать настроение.

: каждое фото и видео с Милкой обещает приносить заряд позитива и улучшать настроение. Уникальный опыт: это не просто корм для кошки, а целая подписка на ее повседневную жизнь.

Идея подписки на кошку на удаленке — это не просто необычный тренд, а и способ поддержать питомца в трудных условиях, заодно наслаждаясь милыми и добрыми фото и видео. Если вы хотите почувствовать частичку счастья и радости от жизни пушистого друга, такой способ взаимодействия с животным точно поднимет вам настроение, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

