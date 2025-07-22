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На вид — монстр, на деле — чудо природы: самое редкое насекомое планеты — их остались единицы

В Индонезии зафиксировали гигантскую пчелу — вид не видели с 1981 года
2:55
Зоосфера

Представьте себе насекомое размером с ваш большой палец, с мощными челюстями, как у жука-оленя, и гулом, от которого дрожит воздух. Именно так выглядит гигантская пчела Уоллеса — существо, долгое время считавшееся исчезнувшим.

Пчела
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пчела

Впервые описанная в 1858 году выдающимся британским натуралистом Альфредом Расселом Уоллесом, эта пчела с научным названием Megachile pluto оставалась загадкой на протяжении 38 лет. Но всё изменилось в 2019 году.

Героическое возвращение

Поисковая экспедиция, организованная инициативой "В поисках исчезнувших видов" от Global Wildlife Conservation (GWC), обнаружила гигантскую пчелу на северных островах Молуккского архипелага в Индонезии. Это стало настоящим научным триумфом — пчелу не только увидели, но и впервые запечатлели в естественной среде.

"У нас просто дух захватило, когда мы увидели этого "летающего бульдога" — насекомое, существование которого мы уже не надеялись подтвердить, — прямо перед нами в дикой природе", — рассказывает фотограф-натуралист.

Гигант среди пчёл

Гигантская пчела Уоллеса может достигать 4,5 см в длину, а её размах крыльев — до 6 см. Для сравнения: она в четыре раза крупнее обычной европейской медоносной пчелы. Особенно впечатляют самки: они не только крупнейшие, но и вдвое больше самцов своего же вида.

Пчёлы используют свои мощные мандибулы, чтобы собирать липкую древесную смолу. Именно ею они выстилают гнёзда в термитниках — такой слой помогает защититься от самих термитов.

Тайна исчезновения и редкие встречи

С момента первого обнаружения в XIX веке до 1981 года пчелу не видели. В 1981 году её вновь нашёл энтомолог Адам Мессер. После этого были десятилетия безуспешных поисков. Однако французский энтомолог Риш Десмье де Шенон в 1990-х годах заявлял, что видел от 20 до 30 таких пчёл, благодаря помощи местных жителей. Он даже поймал одну, но не опубликовал свои данные — боялся, что коллекционеры начнут охоту за этим редким видом.

Не напрасно: в 2018 году экземпляр пчелы Уоллеса был выставлен на eBay и продан за 9100 долларов.

Уязвимое чудо природы

Это невероятное существо остаётся редким и уязвимым видом. Несмотря на своё устрашающее прозвище — "летающий бульдог" — гигантская пчела не опасна для человека. Но она может стать жертвой браконьеров, разрушения среды обитания и равнодушия.

Уточнения

Пчёлы — клада летающих насекомых из надсемейства Apoidea отряда перепончатокрылых, родственная осам и муравьям.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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