Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Необходимость солнцезащитного крема в пасмурную погоду: советы дерматологов
Применение стимуляторов роста и удобрений помогает получить здоровый картофель
Встречайте Вечер на Русском: новое вечернее шоу на самом любимом радио страны
Дмитрий Дибров разделит особняк на Рублёвке с женой при разводе
Нужны ли массажные пистолеты? Новые исследования опровергли мифы об их эффективности
Сало с чесноком готовится 5 дней в холодильнике после натирания солью и перцем
Наиболее безопасная запивка для алкоголя — томатный сок, рассол или вода
Стройка, IT, торговля: в каких сферах в ХМАО предлагают зарплаты выше 200 тысяч рублей
Автомобиль Tenet T8 дебютирует на российском рынке: характеристики и особенности

Опасная игра: почему нельзя гладить кошку по животу, даже если она доверяет вам

Демонстрация живота кошкой — это жест доверия, а не приглашение к поглаживанию
2:59
Зоосфера

Когда кошка переворачивается на спину, демонстрируя вам своё мягкое, беззащитное пузико, это может показаться высшим знаком любви и доверия. Внутренний импульс тянет погладить этого пушистого комочка. Однако, прежде чем пуститься в этот жест, стоит остановиться. Почему же это не всегда безопасно?

Толстый кот
Фото: commons.wikimedia.org by Michael Pchelnikov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Толстый кот

Почему кошки не любят, когда их гладят по животу

Живот у кошки — самая уязвимая часть тела. Здесь находятся жизненно важные органы, такие как желудок, кишечник, печень и почки, которые не защищены мышцами или костями. В дикой природе демонстрация живота является жестом подчинения и беспомощности, показывая сородичу, что он не представляет угрозы.

Дома, перед любимым хозяином, переворот на спину — это сигнал доверия и комфорта. Кошка говорит: "Я чувствую себя в безопасности рядом с тобой". Однако это не приглашение к прикосновению. Прикасаясь к животу, вы можете вызвать у кошки чувство угрозы.

Инстинкты и рефлексы

Кошачьи инстинкты крайне сильны, и даже самый спокойный кот может внезапно отреагировать на прикосновение к животу резким движением — когтями или укусом. Это не злой умысел, а физиология. Мозг кошки воспринимает прикосновение к животу как угрозу жизни, активируя древние рефлексы самозащиты.

Особенно сильно кошки реагируют, если в прошлом у них были травматичные переживания, связанные с животом: болезненные процедуры у ветеринара, нападения других животных или грубое обращение. Для таких кошек любое прикосновение к животу становится триггером, вызывающим панику и стресс.

Что делать, если кошка лежит на спине

Если ваш питомец лежит на спине с животом вверх, лучше просто радоваться его доверию. Это знак того, что кошка чувствует себя в безопасности рядом с вами. Однако, чтобы избежать нежелательной реакции, не стоит пытаться погладить её живот.

Лучше погладить кошку по бокам, вдоль спины, за ушами или под подбородком — эти зоны более безопасны для ласки и не вызывают у животного неприятных ассоциаций.

Когда кошка не против поглаживаний

Если кошка сама активно тычется животом в вашу руку или трется о мебель, это, скорее всего, не просьба о поглаживании, а способ маркировки территории с помощью собственного запаха. На животе тоже находятся феромонные железы, и кошка может таким образом оставлять свой "след".

Как реагировать на демонстрацию живота

Лучший ответ на демонстрацию живота — это спокойный взгляд и медленное моргание. Это кошачий эквивалент поцелуя, который она воспримет как знак любви и доверия. И вместо риска получить царапины, вы сохраните крепкую связь с вашим питомцем.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Популярное
28 июля: День крещения Руси, Летающая крепость и приказ №227

Сегодня День Крещения Руси. О каких важных исторических событиях стоит вспомнить 28 июля?

28 июля: День крещения Руси, Летающая крепость и приказ №227
Будьте стойки и мужественны, помните, что смелому воину не страшны ни самолеты, ни танки, ни снаряды врага… — писала газета Знамя Родины 29 июля 1942 года
Будьте стойки и мужественны, помните, что смелому воину не страшны ни самолеты, ни танки, ни снаряды врага… — писала газета Знамя Родины 29 июля 1942 года
29 июля: День тигра, МАГАТЭ и НАСА
45 лет вместе: как авария закалила настоящую семейную любовь
Исследование Майкла Бар-Рона: древняя надпись на Синайском полуострове может подтвердить существование Моисея Игорь Буккер Баканов в США оказался благодаря Маску, но с российскими проектами Любовь Степушова Протесты на Украине: новый закон и его влияние на антикоррупцию и демократию Юрий Бочаров
Последние материалы
Стройка, IT, торговля: в каких сферах в ХМАО предлагают зарплаты выше 200 тысяч рублей
Автомобиль Tenet T8 дебютирует на российском рынке: характеристики и особенности
Игорь Макаров опубликовал фото дочери после скандального заявления Леры Кудрявцевой
Музыкант из Казахстана сумел вернуть себе украденную в России песню
Астрономы нашли в диске звезды Ориона молекулы, которые могут быть основой жизни
Экс-помощник Буша призвал Россию объявить о победе на Украине
Общественные организации Украины требуют вернуть прямые трансляции заседаний парламента
Украина столкнулась с ростом использования русского языка среди молодежи
Великобритания признает Палестину в сентябре при условии продолжения конфликта в Газе
Главпродукт официально перешёл под контроль России: детали сделки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.