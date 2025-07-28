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Как леопард сражается с врагами: хитрости мести и выживания в мире животных

Леопард мстит гиенам, ворует львов и карает врагов саванны
2:20
Зоосфера

Если бы дикие кошки Африки соревновались за звание "красавчика саванны", леопард наверняка бы занял первое место. Его грация, изящность и атлетизм не оставляют равнодушными никого. Однако, за этой красотой скрывается и жестокий характер, а точнее, жажда мести.

Дымчатый леопард
Фото: commons.wikimedia.org by Rushenb, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дымчатый леопард

Строгие правила леопарда

Африканский леопард — хищник, следящий за строгими правилами. Он не прощает тех, кто встает у него на пути. Его главными врагами являются львы и гиены. С последними леопард не вступает в прямые столкновения, предпочитая избегать столкновений с толпой. Гиены могут забрать его добычу, но если на кону стоят жизни его детенышей, леопард будет сражаться до конца.

Месть гиенам

Леопард с презрением относится к гиенам. Он охотится самостоятельно, используя силу и терпение, а гиены просто налетают на добычу, как мухи на сладкое. Это вызывает у леопарда только презрение. Если он встречает одну из своих обидчиц, готов припомнить ей все прошлые прегрешения, но только после того, как убедится, что гиены не подстерегают его поблизости.

Борьба с львами

С львами ситуация сложнее. Несмотря на свою силу, леопард не может противостоять львам в открытой борьбе. Львы не только гоняют его по саванне, но и воруют его добычу, даже если она спрятана на дереве. Однако леопард не сдается и в ответ на это ворует львят, дабы отомстить за обиды. Его месть не всегда благородна, но в дикой природе каждый выживает как может.

Леопард и собаки

Леопард не выносит собак. При любой возможности он пытается избавиться от этих "недоразумений". Даже в деревни он заходит без страха, чтобы забрать с собой уличных собак.

Месть бабуинам

Особенно жестокой является месть леопарда бабуинам. Эти обезьяны часто портят его охоту своими громкими криками. Леопард, потеряв свою добычу, начинает охоту на самих бабуинов. Он выслеживает их по одному, и те, кто попадется на его пути, исчезают без следа. Тысячи обезьян ежегодно исчезают от лап леопарда.

Уточнения

Леопа́рд или барс, или пантера (лат. Panthera pardus) — вид хищных млекопитающих семейства кошачьих, один из пяти представителей рода пантера (лат. Panthera), относящегося к подсемейству больших кошек.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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