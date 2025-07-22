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Последний раз её видели в 1893 году: природа молчала 130 лет — а потом преподнесла сюрприз

Учёные вновь нашли лягушку Alsodes vittatus спустя более 130 лет
4:04
Зоосфера

Впервые за 130 лет учёным удалось обнаружить живые особи загадочной лягушки Alsodes vittatus — вида, который считался исчезнувшим с конца XIX века. Обнаружение произошло в труднодоступных горных районах региона Ла-Араукания на юге Чили и стало настоящей сенсацией в научном сообществе.

Лягушка
Фото: Flickr by Rushen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Лягушка

"Повторное открытие A. vittatus позволило нам получить первые биологические и экологические данные об этом виде спустя более ста лет после его описания", — заявили исследователи.

История исчезновения

Alsodes vittatus был впервые описан в 1902 году на основе экземпляров, собранных французским энтомологом Филибером Жерменом в 1893 году. Однако в течение следующих 130 лет лягушку не удавалось обнаружить, несмотря на многочисленные экспедиции в предполагаемые места её обитания. Считалось, что вид вымер, и надежда на его возвращение практически исчезла.

"Во времена Жермена гасиенда Сан-Игнасио-де-Пемеуэ была огромным поместьем, и натуралист не уточнял, где именно он собирал образцы", — поясняют учёные.

Местность, в которой искали лягушку, плохо документирована, а первоначальное описание ареала было крайне неточным. Это серьёзно усложнило поиски и в какой-то момент поставило под сомнение сам факт существования вида в дикой природе.

След в истории — и в горах

Перелом наступил благодаря настойчивости герпетологов Клаудио Корреа и Хуана Пабло Доносо. Изучив исторические источники, публикации Жермена и топографические особенности региона, они смогли воссоздать возможный маршрут натуралиста. В 2023 и 2024 годах они отправились в экспедиции и обследовали реку Лолко и бассейн Порталес — с юго-восточной стороны прежней гасиенды.

Результат превзошёл ожидания: в этих горных реках были найдены две устойчивые популяции Alsodes vittatus. Таким образом, вид, считавшийся утраченным для науки, был вновь подтверждён как живой и размножающийся.

"Полевые наблюдения также показывают, что эта амфибия сталкивается с рядом серьёзных угроз и может считаться вымирающим видом", — подчёркивают исследователи.

Почему это открытие критически важно

Нахождение живых особей Alsodes vittatus даёт надежду не только для этого конкретного вида, но и для сохранения других редких амфибий Южной Америки. Многие представители рода Alsodes плохо изучены или находятся под угрозой исчезновения, а сами районы их обитания остаются малодоступными для научных исследований.

Кроме того, лягушки — важный индикатор экологического здоровья: они крайне чувствительны к загрязнению, изменению климата и разрушению среды обитания. Поэтому возвращение Alsodes vittatus — сигнал, что некоторые высокогорные экосистемы Чили всё ещё сохраняют природное равновесие.

"Это открытие демонстрирует ограниченность наших знаний о биологии, эволюции и биогеографии земноводных, обитающих в южной части Южной Америки", — отмечают учёные.

Что теперь

Теперь, когда местонахождение вида известно, начинается новая глава: изучение поведения, численности, генетического разнообразия и факторов, угрожающих популяции. Это позволит определить конкретные меры по защите среды обитания и, возможно, включить Alsodes vittatus в национальные и международные программы охраны природы.

Само открытие стало ещё одним напоминанием: в мире природы много белых пятен, и даже спустя век кажущееся невозможным может стать реальностью — стоит лишь продолжать искать.

Уточнения

Приро́да — материальный мир Вселенной, в сущности — основной объект изучения естественных наук. В быту слово «природа» часто употребляется в значении естественная среда обитания (всё, что не создано человеком).

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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