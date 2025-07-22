Они длиннее автобуса и охотятся в одиночку: кого боится сама Амазонка

Названы самые длинные змеи в мире — лидирует сетчатый питон длиной 7 метров

4:42 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Змеи не любят измеряться — ни с врагами, ни с рулеткой. Они извиваются, сжимаются, растягиваются и редко лежат достаточно спокойно, чтобы кто-то мог точно сказать: "Вот она, самая длинная!" Тем не менее, благодаря наблюдениям, исследованиям и (иногда) стечению обстоятельств, зоологи смогли составить список настоящих гигантов в мире змей.

Фото: Wikipedia by Jlwad, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Река Амазонка

Аметистовый питон

Обитатель тропических лесов Индонезии и Папуа — Новой Гвинеи, аметистовый питон легко лазает по деревьям и не прочь искупаться в воде. Его добычей становятся крысы, летучие мыши и даже валлаби. Охотится он, как и все питоны, из засады: хватает жертву и обвивает её, сжимая с каждым выдохом — пока сердце не остановится.

Австралийский кустарниковый питон

Крупнейшая змея Австралии и один из главных хищников континента. Эти питоны могут вторгаться на гольф-поля и в дома, пугая людей, но никогда не нападали на них. Они способны проглотить валлаби целиком и могут появиться где угодно — даже на шоссе, ползущими в неспешном одиночестве.

Кубинский удав

Эта змея — уникальный охотник. На Кубе удавы этого вида свисают с потолков пещер и образуют живую изгородь, перехватывая вылетающих летучих мышей. Такое поведение — редкость в мире змей, ведь большинство из них — одиночки. Но кубинский удав делает ставку на командную работу, и у него это отлично получается.

Королевская кобра

Единственная ядовитая змея в топе. Самая длинная из кобр, она живёт в тропической Азии и строит гнёзда для своего потомства — что не характерно для змей. Яд этой кобры способен убить до двадцати человек. Однако агрессия ей не свойственна: она предпочитает избегать встречи с людьми, нападая только в случае угрозы.

Бирманский питон

Эти мощные питоны стали настоящей проблемой во Флориде, где создали инвазивную популяцию. Их рекорд — проглоченные крокодилы и аллигаторы. Иногда, правда, змеи переоценивают свои возможности: известен случай, когда питон разорвался, пытаясь съесть слишком крупную добычу. Эти змеи способны не есть до полутора лет, а затем за один раз переварить добычу размером с телёнка.

Зелёная анаконда

Королева рек и болот Южной Америки, зелёная анаконда — настоящий гигант. Её масса может превышать 200 кг. Анаконды охотятся на тапиров и даже ягуаров, а в брачный сезон вокруг одной самки могут собраться десятки самцов, формируя "брачный шар". Несмотря на слухи, доказанных случаев, когда анаконда съедала человека, не зафиксировано.

Каменный питон

Обитатель саванн Африки и один из самых мощных хищников континента. Он может проглотить гиену, антилопу или даже детёныша льва. Эти питоны редко нападают на людей, но исключения были. Известны случаи, когда жертвами становились дети. Интересно, что самки скальных питонов после рождения детёнышей некоторое время охраняют их — редкое поведение для змей.

Сетчатый питон

Самая длинная змея в мире. Хотя обычно этот вид охотится на крыс и свиней, крупные особи могут проглотить человека. Известны подтверждённые случаи нападений на взрослых людей, включая трагедии на Филиппинах и в Индонезии. Питоны этого вида обладают невероятной силой и эластичностью, что делает их не только самыми длинными, но и одними из самых впечатляющих хищников на планете.

Самые крупные змеи в мире поражают не только своими размерами, но и образом жизни. Они охотятся на гиен, крокодилов, валлаби и даже, в редких случаях, на людей. Среди них — неядовитые гиганты, вроде бирманского и сетчатого питонов, и смертельно опасная королевская кобра. Удивляют не только размеры, но и поведение: кубинские удавы охотятся сообща, анаконды устраивают брачные "шары", а питоны способны обходиться без еды больше года. Эти змеи живут в самых разных уголках планеты — от джунглей Амазонки до саванн Африки и лесов Азии, и каждая из них по-своему уникальна. Встреча с ними маловероятна, но знание о них — ещё один повод восхищаться богатством и разнообразием природы.

Уточнения

Амазо́нка (исп. и порт. Amazonas) — крупнейшая река на Земле по длине, площади бассейна и полноводности. Протекает по Южной Америке.

