Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ист-Сент-Луис признан городом с самым высоким уровнем насилия в США
Палеонтологи впервые обнаружили мягкие ткани динозавра юрского периода
Раскопки века: уникальное поселение найдено в Чехии — и оно переписывает историю
Какие цветы спасут ваш сад даже в сильную жару
Врачи: дефицит магния вызывает раздражительность, бессонницу и головные боли
Режим штрафных санкций введут в России за применение криптовалютных активов в роли платёжного инструмента
Как выбрать идеальную дыню без постукивания: 5 верных признаков
Процедуры при акне: как не навредить коже и выбрать действительно эффективный уход
Что проверяют при приёмке квартиры в новостройке по данным экспертов по недвижимости

Выключить акулу — просто перевернув её: странный сбой в системе супер-хищника

Биологи объяснили: замирание акул при перевороте связано с древним рефлексом
5:02
Зоосфера

Мощные, быстрые, совершенные — акулы давно считаются иконой хищнической эволюции. Но у этого идеального морского охотника есть удивительная и с виду необъяснимая слабость: стоит перевернуть акулу на спину, как она впадает в состояние, напоминающее транс. Она замирает, перестаёт двигаться, словно выключенная. Это явление называется тонической неподвижностью, и оно сбивает с толку даже учёных.

Акула на спине
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Акула на спине

Откуда берётся этот эффект и зачем он нужен существу, которому нечего бояться? Ответ оказывается совсем не тем, что можно было бы ожидать.

Защитный механизм, который работает против

На первый взгляд, всё просто: возможно, замирание — защитный инстинкт. Многие животные в опасности замирают или притворяются мёртвыми, чтобы обмануть хищника. Но с акулами эта стратегия проваливается с треском.

Косатки — хищники высшего уровня — научились намеренно переворачивать акул, чтобы привести их в состояние неподвижности. Затем они спокойно съедают их, часто выедая исключительно печень — самое питательное и жирное место. Получается, что поведение, которое должно было защищать, превращает акулу в беспомощную жертву. Так что версия о "прикинуться мёртвым" — мимо.

Это связано с размножением? Вряд ли

Есть версия, что замирание играет роль в брачных ритуалах. Самцы якобы переворачивают самок для спаривания. Но исследования показывают, что в состояние неподвижности впадают и самцы, и самки, причём вне зависимости от контекста.

Кроме того, для самки это было бы крайне невыгодно: находясь в ступоре, она не может сопротивляться неподходящему партнёру или убежать от угрозы. А значит, естественный отбор скорее бы избавился от такого признака, чем поощрил бы его. Так что и эта гипотеза слабо работает.

Сенсорная перегрузка? Теория без подтверждений

Некоторые предполагают, что у акул при переворачивании случается сенсорная перегрузка — своего рода сбой в работе вестибулярного аппарата или нервной системы. Но это объяснение пока не имеет под собой прочной научной базы и остаётся на уровне догадок.

Ответ в прошлом: эволюционный багаж

Самое интересное начинается, когда мы смотрим на этот феномен в контексте эволюции. Учёные сопоставили данные по десяткам видов акул и пришли к выводу: тоническая неподвижность — не адаптация, а рудимент.

Это древняя особенность, доставшаяся акулам от общего предка с другими хрящевыми рыбами — скатами и химерами. У большинства современных видов она сохраняется, потому что не мешает. И эволюция, как известно, не торопится избавляться от лишнего, если оно не создаёт проблем.

"Эволюция не инженер, а скорее коллекционер: она не исправляет то, что работает 'достаточно хорошо'", — подчёркивают биологи из Университета Квинсленда.

Но кое-где от этого признака природа всё же отказалась.

Почему некоторые акулы отключаться перестали

Исследования показали, что как минимум пять раз в эволюции акул происходило исчезновение способности впадать в тоническую неподвижность. И это тоже объяснимо.

Представьте себе донную акулу или небольшого ската, который живёт в узких расщелинах, среди кораллов. Если он вдруг перевернётся и замрёт — это может обернуться гибелью: застрянет, станет лёгкой добычей, не успеет уплыть. Естественный отбор постепенно убрал эту черту у тех, кому она мешала выживать в конкретных условиях.

Замирание как артефакт, а не стратегия

История с акулами, замирающими от простого переворота, — это яркое напоминание о том, что не всё в природе имеет объяснение, которое звучит как "зачем". Некоторые особенности живых существ — это не стратегия, а наследие. То, что когда-то имело смысл, а теперь просто существует, не мешая.

Мы часто приписываем животным разумные намерения, объясняя каждую черту пользы. Но природа работает иначе. Это не рациональный процесс, а длинная цепь случайных мутаций, компромиссов и рудиментов. Тоническая неподвижность — именно такой случай. Не "слабость акулы", а эхо прошлого, застывшее в мускулах и нервной системе.

Наблюдая ошибку в живом виде

Следующий раз, когда вы увидите в документалке, как акула замирает на спине, помните: вы видите не уязвимость, а живое напоминание о временах, когда наш мир выглядел совсем иначе. Это не баг эволюции, а её след. И таких следов — тысячи, просто большинство из них скрыты глубже, чем в поведении морского хищника.

Уточнения

Аку́лы — надотряд хрящевых рыб, относящийся к подклассу пластиножаберных и обладающий следующими отличительными особенностями: удлинённое тело более или менее торпедообразной формы, большой гетероцеркальный хвостовой плавник, обычно много острых зубов на каждой челюсти.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Популярное
Певица Максим в шоке: как шестилетняя девочка поставила её в неловкую ситуацию

Певица Максим рассказала о неловком моменте на дне рождения шестилетней девочки, которая не узнала её. Узнайте, что произошло и чем это обернулось.

Певица Максим рассказала, как её унизила шестилетняя девочка
Ида Галич показала, чем питается во время беременности
Беременность Иды Галич: звезда показала свой полезный завтрак
Отар Кушанашвили в шокирующем видео: бегает голым и вспоминает Шамана
Настя Ивлеева открывает секрет: где искать мужа?
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Хотя термометр показывал восемь градусов тепла, благодаря резкому ветру ощущался совсем осенний холод… — писала газета Новости дня 21 июля 1904 года
Российским обществом пчеловодства учрежден конкурс на сочинение по приготовлению медовых напитков… — писала газета Новости дня 20 июля 1902 года
21 июля: первый Романов, русско-турецкая война и человек на Луне
21 июля: первый Романов, русско-турецкая война и человек на Луне
Последние материалы
Привычки, увеличивающие расход электроэнергии холодильника
Биологи объяснили: замирание акул при перевороте связано с древним рефлексом
Термальные курорты Хорватии у границы с Венгрией стали альтернативой морскому отдыху
Проросший картофель: выбрасывать или готовить?
Восстановление после пляжа: дерматологи назвали ключевые этапы ухода за телом
Где поставить сансевиерию для привлечения положительной энергии
Эксперт: 5 способов повысить пользу от ходьбы для здоровья и выносливости
Мария Погребняк рассказала, что боится, что её ребёнок подавится
Диетологи: халва и тёмный шоколад могут быть полезны при умеренном потреблении
Учёные доказали, что даже у древних людей существовали индивидуальные кулинарные вкусы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.