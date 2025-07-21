Выключить акулу — просто перевернув её: странный сбой в системе супер-хищника

Биологи объяснили: замирание акул при перевороте связано с древним рефлексом

5:02 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Мощные, быстрые, совершенные — акулы давно считаются иконой хищнической эволюции. Но у этого идеального морского охотника есть удивительная и с виду необъяснимая слабость: стоит перевернуть акулу на спину, как она впадает в состояние, напоминающее транс. Она замирает, перестаёт двигаться, словно выключенная. Это явление называется тонической неподвижностью, и оно сбивает с толку даже учёных.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Акула на спине

Откуда берётся этот эффект и зачем он нужен существу, которому нечего бояться? Ответ оказывается совсем не тем, что можно было бы ожидать.

Защитный механизм, который работает против

На первый взгляд, всё просто: возможно, замирание — защитный инстинкт. Многие животные в опасности замирают или притворяются мёртвыми, чтобы обмануть хищника. Но с акулами эта стратегия проваливается с треском.

Косатки — хищники высшего уровня — научились намеренно переворачивать акул, чтобы привести их в состояние неподвижности. Затем они спокойно съедают их, часто выедая исключительно печень — самое питательное и жирное место. Получается, что поведение, которое должно было защищать, превращает акулу в беспомощную жертву. Так что версия о "прикинуться мёртвым" — мимо.

Это связано с размножением? Вряд ли

Есть версия, что замирание играет роль в брачных ритуалах. Самцы якобы переворачивают самок для спаривания. Но исследования показывают, что в состояние неподвижности впадают и самцы, и самки, причём вне зависимости от контекста.

Кроме того, для самки это было бы крайне невыгодно: находясь в ступоре, она не может сопротивляться неподходящему партнёру или убежать от угрозы. А значит, естественный отбор скорее бы избавился от такого признака, чем поощрил бы его. Так что и эта гипотеза слабо работает.

Сенсорная перегрузка? Теория без подтверждений

Некоторые предполагают, что у акул при переворачивании случается сенсорная перегрузка — своего рода сбой в работе вестибулярного аппарата или нервной системы. Но это объяснение пока не имеет под собой прочной научной базы и остаётся на уровне догадок.

Ответ в прошлом: эволюционный багаж

Самое интересное начинается, когда мы смотрим на этот феномен в контексте эволюции. Учёные сопоставили данные по десяткам видов акул и пришли к выводу: тоническая неподвижность — не адаптация, а рудимент.

Это древняя особенность, доставшаяся акулам от общего предка с другими хрящевыми рыбами — скатами и химерами. У большинства современных видов она сохраняется, потому что не мешает. И эволюция, как известно, не торопится избавляться от лишнего, если оно не создаёт проблем.

"Эволюция не инженер, а скорее коллекционер: она не исправляет то, что работает 'достаточно хорошо'", — подчёркивают биологи из Университета Квинсленда.

Но кое-где от этого признака природа всё же отказалась.

Почему некоторые акулы отключаться перестали

Исследования показали, что как минимум пять раз в эволюции акул происходило исчезновение способности впадать в тоническую неподвижность. И это тоже объяснимо.

Представьте себе донную акулу или небольшого ската, который живёт в узких расщелинах, среди кораллов. Если он вдруг перевернётся и замрёт — это может обернуться гибелью: застрянет, станет лёгкой добычей, не успеет уплыть. Естественный отбор постепенно убрал эту черту у тех, кому она мешала выживать в конкретных условиях.

Замирание как артефакт, а не стратегия

История с акулами, замирающими от простого переворота, — это яркое напоминание о том, что не всё в природе имеет объяснение, которое звучит как "зачем". Некоторые особенности живых существ — это не стратегия, а наследие. То, что когда-то имело смысл, а теперь просто существует, не мешая.

Мы часто приписываем животным разумные намерения, объясняя каждую черту пользы. Но природа работает иначе. Это не рациональный процесс, а длинная цепь случайных мутаций, компромиссов и рудиментов. Тоническая неподвижность — именно такой случай. Не "слабость акулы", а эхо прошлого, застывшее в мускулах и нервной системе.

Наблюдая ошибку в живом виде

Следующий раз, когда вы увидите в документалке, как акула замирает на спине, помните: вы видите не уязвимость, а живое напоминание о временах, когда наш мир выглядел совсем иначе. Это не баг эволюции, а её след. И таких следов — тысячи, просто большинство из них скрыты глубже, чем в поведении морского хищника.

Уточнения

Аку́лы — надотряд хрящевых рыб, относящийся к подклассу пластиножаберных и обладающий следующими отличительными особенностями: удлинённое тело более или менее торпедообразной формы, большой гетероцеркальный хвостовой плавник, обычно много острых зубов на каждой челюсти.

